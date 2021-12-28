Юный улан-удэнец поговорил по телефону c Владимиром Путиным





Президент России Владимир Путин исполнил желание пятилетнего Осора из Бурятии, который мечтал побывать в роли пожарного. Это прошло в рамках «Ёлки желаний» – флагманской акции линейки Всероссийских мероприятий «Новый год в каждый дом». Организатором акции является благотворительный проект «Мечтай со мной» президентской платформы «Россия – страна возможностей».27 декабря для юного мечтателя из Улан-Удэ был особенный день. Мальчик посетил с экскурсией одну из пожарных частей столицы Бурятии, побывал в музее истории пожарной охраны, и самое главное потушил настоящий пожар. Воплотить мечту в жизнь помогли сотрудники Главного управления МЧС России по Бурятии. Около полудня к мальчику в гости пришёл начальник пожарно-спасательной части №2 Баир Бальжиров. Пригласив мальчика вместе с его семьёй в пожарный автомобиль, новые знакомые отправились по запланированному маршруту.Пунктом назначения для дружной компании стала пожарная часть №3, она была выбрана не случайно, поскольку на базе части располагается музей истории пожарной охраны республики. С него и началась большая экскурсия Осора. Мальчик не только увидел множество экспонатов, которые когда-то помогали укротителям огня в борьбе со стихией, а также посидел за рулём патрульного мотоцикла, подержал в руках настоящий багор и примерил на себя железный шлем пожарного. Краткий экскурс к истокам пожарного дела для мальчика провёл ветеран пожарной охраны, подполковник внутренней службы в отставке Виктор Сергеев.Выслушав интересный рассказ директора музея, участники действия решили поближе познакомиться с теми, кто сегодня стоит на страже безопасности жителей Улан-Удэ. После постановки задач на предстоящий день, личный состав пожарной части приступил к занятиям, согласно распорядку дня. Вместе с дежурными караулами маленький гость побывал на занятии в учебном классе, где для Осора было приготовлено индивидуальное задание, после мальчик научился вязать узлы, знать которые должен каждый профессиональный пожарный, воочию увидел оснащение современной пожарной техники и побывал в пункте связи. Знакомство с частью завершилось торжественным посвящением мальчика в юные пожарные перед строем, где ему вручили комплект боевой одежды и каску.Не успел новоиспечённый огнеборец примерить экипировку, поступил сигнал на выезд. Это означало только одно – пришёл час боевого крещения. В составе караула в полной экипировке, Осор погрузился в пожарный автомобиль, на котором боевые товарищи под вой сирен, разгоняя потоки автомашин, направились к месту вызова. По прибытию на место пожарные обнаружили бесхозное строение площадью около 1,5 квадратных метров, полностью охваченное огнём. Не теряя ни секунды, прибывшие силы провели боевое развёртывание. Спустя несколько минут огонь был полностью ликвидирован силами личного состава пожарно-спасательной части №3, в числе которых был юный пожарный.