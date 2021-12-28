 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 декабря

27 декабря

Популярное

Юный улан-удэнец поговорил по телефону c Владимиром Путиным

Юный улан-удэнец поговорил по телефону c Владимиром Путиным
Общество,  Фото:скриншот, ГУ МЧС по Бурятии
Пятилетний мальчик прошёл посвящение в пожарные

Президент России Владимир Путин исполнил желание пятилетнего Осора из Бурятии, который мечтал побывать в роли пожарного. Это прошло в рамках «Ёлки желаний» – флагманской акции линейки Всероссийских мероприятий «Новый год в каждый дом». Организатором акции является благотворительный проект «Мечтай со мной» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

27 декабря для юного мечтателя из Улан-Удэ был особенный день. Мальчик посетил с экскурсией одну из пожарных частей столицы Бурятии, побывал в музее истории пожарной охраны, и самое главное потушил настоящий пожар. Воплотить мечту в жизнь помогли сотрудники Главного управления МЧС России по Бурятии. Около полудня к мальчику в гости пришёл начальник пожарно-спасательной части №2 Баир Бальжиров. Пригласив мальчика вместе с его семьёй в пожарный автомобиль, новые знакомые отправились по запланированному маршруту.



Пунктом назначения для дружной компании стала пожарная часть №3, она была выбрана не случайно, поскольку на базе части располагается музей истории пожарной охраны республики. С него и началась большая экскурсия Осора. Мальчик не только увидел множество экспонатов, которые когда-то помогали укротителям огня в борьбе со стихией, а также посидел за рулём патрульного мотоцикла, подержал в руках настоящий багор и примерил на себя железный шлем пожарного. Краткий экскурс к истокам пожарного дела для мальчика провёл ветеран пожарной охраны, подполковник внутренней службы в отставке Виктор Сергеев.

Выслушав интересный рассказ директора музея, участники действия решили поближе познакомиться с теми, кто сегодня стоит на страже безопасности жителей Улан-Удэ. После постановки задач на предстоящий день, личный состав пожарной части приступил к занятиям, согласно распорядку дня. Вместе с дежурными караулами маленький гость побывал на занятии в учебном классе, где для Осора было приготовлено индивидуальное задание, после мальчик научился вязать узлы, знать которые должен каждый профессиональный пожарный, воочию увидел оснащение современной пожарной техники и побывал в пункте связи. Знакомство с частью завершилось торжественным посвящением мальчика в юные пожарные перед строем, где ему вручили комплект боевой одежды и каску.

Не успел новоиспечённый огнеборец примерить экипировку, поступил сигнал на выезд. Это означало только одно – пришёл час боевого крещения. В составе караула в полной экипировке, Осор погрузился в пожарный автомобиль, на котором боевые товарищи под вой сирен, разгоняя потоки автомашин, направились к месту вызова. По прибытию на место пожарные обнаружили бесхозное строение площадью около 1,5 квадратных метров, полностью охваченное огнём. Не теряя ни секунды, прибывшие силы провели боевое развёртывание. Спустя несколько минут огонь был полностью ликвидирован силами личного состава пожарно-спасательной части №3, в числе которых был юный пожарный.



Однако на этом приключения мальчика не закончились. Этот день был особенным не только для маленького Осора. 27 декабря – отмечается профессиональный праздник всех пожарных и спасателей Российской Федерации. По случаю празднования Дня спасателя в Главном управлении прошло торжественное мероприятие, участником которого стал теперь уже полноценный пожарный – прошедший боевое крещение юный улан-удэнец. Мальчик познакомился с главным спасателем Бурятии – начальником Главного управления МЧС России по Бурятии генерал-майором внутренней службы Александром Марковым. Из рук начальника мальчик получил свой первый профессиональный документ – диплом юного пожарного.

Завершающим этапом необычного дня стал телефонный разговор семьи Аюшеевых с Владимиром Путиным. Глава государства узнал о впечатлениях мальчика, накопленных в ходе сегодняшних мероприятий.

- Ты знаешь, что сегодня праздник? Сегодня день спасателя, и я хочу поздравить тебя, как будущего спасателя! – сказал президент.

В завершение Владимир Путин поздравил мальчика с наступающим Новым годом и пожелал здоровья, на что Осор ответил: «Будь здоров!».

Далее президент поговорил с отцом мальчика, который поблагодарил президента за проведённое мероприятие. Когда Владимир Владимирович поинтересовался, есть ли у семьи просьбы, мама мальчика сказала следующее: «Хотела бы поблагодарить вас за исполненную мечту моего ребёнка и за создание фонда «Круг добра». Часть детей уже получает лекарство, а другая – ещё нет. Это будет новогодним чудом, если они поскорее получат лекарства».

- Безусловно будем расширять эти возможности, благодаря изменениям в налоговом законодательстве и постараемся сделать так, чтобы как можно больше людей воспользовались этими препаратами. Мы будем увеличивать возраст тех, кто получает эти лекарства, - ответил президент.



Начальник Главного управления, в свою очередь пообещал, что теперь юный пожарный будет почётным гостем на всех праздничных мероприятиях Главного управления, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщал «Байкал-Daily», мероприятие проходило в «Манеже» в начале декабря. Владимир Путин участвовал удалённое. Благодаря юному помощнику Егору он «снял» с ёлки три шарика с желаниям. Первым было желание 14-летнего Марка из московской области, мечтающем о гитаре. Вторым был шарик Асора из Бурятии. Последним было желание 13-летней Татьяны из Ставропольского края желает посетить балет «Лебединое озеро» в Мариинском театре.


МЧС президент России

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Юный улан-удэнец поговорил по телефону c Владимиром Путиным
Юный улан-удэнец поговорил по телефону c Владимиром Путиным
Общество, 28.12.2021
Пятилетний мальчик прошёл посвящение в пожарные
В Бурятии заработает единый контакт-центр по соцвыплатам
В Бурятии заработает единый контакт-центр по соцвыплатам
Общество, 28.12.2021
Свою работу он начнёт в следующем году
Заявки на визу в Монголию будут только электронными
Заявки на визу в Монголию будут только электронными
Общество, 28.12.2021
Нововведения начнут действовать с 1 января 2022 года
В Улан-Удэ становится менее холодно
В Улан-Удэ становится менее холодно
Общество, 28.12.2021
По республике местами снежно 
Улан-удэнский лицей стал лидером по сбору макулатуры в Бурятии
Улан-удэнский лицей стал лидером по сбору макулатуры в Бурятии
Общество, 27.12.2021
Также он победил на всероссийском конкурсе «Школьный ЭКОдвор»
В Чите наградили победителей конкурса ледовых фигур
В Чите наградили победителей конкурса ледовых фигур
Общество, 27.12.2021
Мастерам были вручены денежные премии, дипломы и благодарственные письма
В Бурятии столы военных украсят буузы и хушуур
В Бурятии столы военных украсят буузы и хушуур
Общество, 27.12.2021
Новогоднее меню солдат и офицеров разнообразят национальными бурятскими блюдами
Вокзалы Бурятии и Иркутской области украсили к Новому году
Вокзалы Бурятии и Иркутской области украсили к Новому году
Общество, 27.12.2021
Кроме праздничного убранства, для пассажиров подготовлены развлекательные мероприятия
В Бурятии соревнуются связисты и специалисты РЭБ
В Бурятии соревнуются связисты и специалисты РЭБ
Общество, 27.12.2021
В республике проходят конкурсы «Уверенный приём» и «Электронный рубеж»
В районе Бурятии прошёл конкурс «Танцуют все»
В районе Бурятии прошёл конкурс «Танцуют все»
Общество, 27.12.2021
Гран-при мероприятия получил номер «Сотниковский ухажёр»
Музею в Иркутске подарили декабристскую реликвию
Музею в Иркутске подарили декабристскую реликвию
Общество, 27.12.2021
Из Орла был доставлен рояль внука декабриста Сергея Трубецкого
Где в Улан-Удэ прокатиться на коньках и быстро «запостить» это в Инстаграм
Где в Улан-Удэ прокатиться на коньках и быстро «запостить» это в Инстаграм
Общество, 27.12.2021
Объявлена дата начала каникул, приближаются новогодние праздники. Самое время узнать, где можно покататься на коньках этой зимой. «Байкал-Daily» решил выяснить, что ждёт отдыхающих на популярных ледовых площадках столицы республики
В Бурятии стартовал отбор на Армейские игры
В Бурятии стартовал отбор на Армейские игры
Общество, 27.12.2021
На полигонах начался первый этап конкурса «Мастера артиллерийского огня»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^