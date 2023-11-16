«Переломить ход истории»: Вадим Бредний поддержал обращение к Минприроды России о бакланах



На сессии Народного Хурала, которая состоялась 16 ноября, депутаты рассмотрели обращение к министру природы и экологии России Александру Козлову. Речь в нём идёт о регулировании численности бакланов. В республике



Авторы инициативы также намерены просить о содействии депутата Госдумы от Бурятии Вячеслава Дамдинцурунова и сенаторов Александра Варфоломеева и Вячеслава Наговицына. Докладчиком по вопросу выступил парламентарий Иннокентий Вахрамеев. Он призвал коллеги по депутатскому корпусу поддержать письмо федеральному министру.



По этому поводу высказался депутат Вадим Бредний, назвавший обращение к Александру Козлову долгожданным. На сессии Народного Хурала, которая состоялась 16 ноября, депутаты рассмотрели обращение к министру природы и экологии России Александру Козлову. Речь в нём идёт о регулировании численности бакланов. В республике предлагают отменить запрет на уничтожение гнёзд этих птиц . Но прежде потребуется внести изменения в правила охоты, утверждённые приказом Минприроды РФ № 477 от 24 июля 2020 года.Авторы инициативы также намерены просить о содействии депутата Госдумы от Бурятии Вячеслава Дамдинцурунова и сенаторов Александра Варфоломеева и Вячеслава Наговицына. Докладчиком по вопросу выступил парламентарий Иннокентий Вахрамеев. Он призвал коллеги по депутатскому корпусу поддержать письмо федеральному министру.По этому поводу высказался депутат Вадим Бредний, назвавший обращение к Александру Козлову долгожданным.



- На мой взгляд, при одобрении на федеральном уровне оно способно переломить ход истории, – отметил Вадим Бредний. – А история у нас немного грустная получается. Пятнадцать лет назад на Байкал в Бурятию прилетели бакланы и с каждым годом их становится всё больше. Их количество уже трудно посчитать – называли и 30 и 50 тысяч. В 2023 году, по оценкам разных специалистов, было уже около 100 000.



По словам депутата, это очень хищные и прожорливые птицы. Они охотятся на рыбу тысячными стаями и истребляют все виды.



- Особенно неприятно наблюдать картину, как баклан выдалбливает нерестовый омуль по Селенге и другим рекам. Государство вкладывает сотни миллионов рублей в воспроизводство омуля на Байкале. Человеку вылов практически запрещён, зато баклан пожирает его безнаказанно. Настало время сказать «нет» этому беспределу. Население не только Бурятии, но и Иркутской области давно уже ждёт от властей и нас, депутатов, каких-то решений.



По мнению Вадима Бредний, когда запрет на разорение гнёзд снимут, люди поднимутся и начнут делать это очень важное дело. «И тогда мы за несколько лет сможем добиться желаемых результатов – как говорится, всем миром», – заключил парламентарий.







В итоге обращение к главе Минприроды поддержали большинством голосов.



