Бурятия опять решила объявить войну бакланам



Впрочем, птиц, которые уже окрестили «чёрной чумой», сегодня встречаются не только вокруг священного водоёма – в Баргузинском, Кабанском, Северо-Байкальском и Прибайкальском районах, но и в Еравнинском, Курумканском и Баунтовском. А ещё – на территории заказника «Кабанский», на еравнинских озёрах, в дельте Селенги и на иркутской стороне Байкала.



Вопрос об отстреле в последний раз Вопрос об отстреле в последний раз поднимали в мае. К охоте на птиц решили привлечь специалистов из охотхозяйств в районах РБ, где больше всего таких гнездовых колоний – Баргузинском, Кабанском, Северо-Байкальском, Прибайкальском и Селенгинском. Однако те, кто стоит на страже природы, считают это минимум нецелесообразным, поскольку бакланы после истребления начнут размножаться ещё активнее.

На ближайшей сессии Народного Хурала нового созыва, которая состоится 16 ноября, депутаты рассмотрят обращение к министру природы России Александру Козлову. Речь в нём идёт о регулировании численности бакланов. В республике предлагают отменить запрет на уничтожение гнёзд этих птиц. Но прежде потребуется внести изменения в правила охоты, утверждённые приказом Минприроды РФ № 477 от 24 июля 2020 года.Вопрос уже включили в повестку предстоящего пленарного заседания. Докладчиком по нему выступит парламентарий Иннокентий Вахрамеев. Авторы обращения также намерены просить о содействии депутата Госдумы от Бурятии Вячеслава Дамдинцурунова и сенаторов Александра Варфоломеева и Вячеслава Наговицына.В самом письме к Козлову говорится, что Хурал «выражает серьёзную обеспокоенность» из-за растущего числа бакланов в Бурятии. На Байкале, озёрах в Еравнинском районе, водоёмах в Оке и дельтах нескольких рек, включая Селенгу, Верхнюю Ангару и Баргузин, насчитывается около 49 тысяч этих птиц. Таковы данные государственного мониторинга и научно-исследовательской работы учёных.Тревогу из-за этого вовсю бьют представители общественности и рыбозаготовители. Бакланов обвиняют во всех смертных грехах.- Их возрастающая популяция на территории республики приводит к оскудению эндемичных запасов омуля, пагубному воздействию на среду обитания животного мира и нарушению биологического равновесия в экосистеме уникальной Байкальской природной территории, – гласит обращение. – Из-за погодно-климатических условий и благоприятных факторов – это кормовая база и условия гнездования – достаточно быстрыми темпами идёт активное освоение бакланом рыбных запасов.По словам авторов инициативы, пернатые поедают ротанов, карасей, окуней, плотву, омуль и щук – причём и мальков, и молодь, и взрослых особей. Каждому в сутки требуется 350-750 граммов рыбы, а птенцам – 350-450. В год получается до 200 тонн.Кроме того, бакланы угрожают другим птицам и даже людям, поскольку у них имеются паразиты, отмечается в письме. После вскрытия у них обнаружили восемь видов гельминтов.- Учитывая высокую численность баклана на Байкале и в других районах Бурятии, частые контакты со многими водоплавающими птицами, в том числе – с домашними, а также совместное использование водоёмов, можно предположить передачу паразитов от одного вида другому. В отдельных случаях это может вызвать массовую гибель молодняка, – подчёркивается в обращении к федеральному министру. – Бакланы как носители клещей, гельминтов и прочих экто- и эндопаразитов являются источником возникновения и распространения орнитозов и гельминтозов в республике, не исключая местных жителей.Из-за неблагоприятной санитарно-гигиенической обстановки находиться в границах гнездовых колоний небезопасно, констатируют в Хурале. Последние к тому же располагаются в основном на деревьях, которые со временем «отмирают». Почва в таких местах деградирует «под влиянием помёта, гниющих остатков пищи и погибших птенцов», говорится в письмеРегулирование численности баклана не привело к положительным результатам, а потому депутаты предлагают взяться за гнёзда птиц и внести изменения в пункт 62.34 правил охоты, отменив табу на их уничтожение.Два года назад, в декабре 2021-го, пернатых тоже обвинили в уничтожении омуля и даже в препятствовании туризму. Вопрос обсуждался в Народном Хурале предыдущего созыва. Тогда-то и выяснилось, что их «засилье» очень взволновало жителей многих населённых пунктов – люди выразили уверенность, что кружащие у Байкала стаи представляют серьёзную угрозу рыбным запасам республики и негативно влияют на фауну и флору озера и других территорий. А ранее, в 2019-ом, в республиканский парламент поступило обращение, под которым подписались около полутора тысяч баргузинцев. Они заявили, что «в районе чрезмерно размножился баклан».- Живут они парами и предпочитают существующие гнёзда либо за неимением строят новые. Хотя в этом году старых, по моим наблюдениям, хватило на всех. Расположились, подлатали жильё – и тут же начинали откладывать яйца. Насиживают, поочерёдно сменяя друг друга. Один – за едой да веточками, другая ждёт. В колонии уже месяц гуляет новость, что баклана разрешили стрелять и даже говорят, назначили награду за тушку. Ну а что бакланы? Ну погибнут положенные три тысячи. Значит, оставшиеся будут всего лишь лучше на эти три тысячи свободных порций питаться, а, значит, и размножаться – за себя и за того парня, – рассказывал сотрудник «Заповедного Подлеморья», известный фотограф Алексей Сватов.