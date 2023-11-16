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Властям Бурятии посоветовали утрясти вопрос с дикими ценами на дрова

Властям Бурятии посоветовали утрясти вопрос с дикими ценами на дрова
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
Их призвали заняться реальными делами

В Бурятии с каждым годом дорожают дрова. Из-за диких цен на них жителям некоторых районов – в частности, Кабанского – даже приходится брать огромные кредиты – по 90-100 тысяч.

С проблемой столкнулись около 4500 человек в городе Бабушкин, посёлках Боярский, Мантуриха, Танхой и Култушная и селе Выдрино.У многих сейчас нет никаких запасов твёрдого топлива, не считая нескольких поленьев. За один кубометр сегодня просят примерно четыре с половиной тысячи рублей. А надо в среднем 20 кубов. УАЗика дров хватит лишь на неделю.

Причина, как выяснилось, в том, что участки не оформили для передачи жителям. Как пояснили ранее в региональном отделении Народного фронта, лесничество отказало в законных делянах и разрешило собирать валежник в отдалённых местах, которые скоро станут недоступны из-за снега. По мнению общественников, именно из-за нерасторопности лесников оказались нарушены права сельчан, которые теперь вынуждены покупать дрова по неподъёмным ценам.

Ситуацию ранее разъяснили в республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ). Вопрос затронули и на очередной сессии Народного Хурала 16 ноября. Депутат Сергей Мезенин отметил, что топливо покупают в том числе пенсионеры.

- Они ещё и нанимают людей, которые дрова расколют и сложат. Это всё выливается в приличные суммы, – заявил Мезенин. – Думаю, надо принимать уже какие-то конкретные меры, делать реальные дела. Возможно, лесхозам нужно как можно активнее удовлетворять заявки жителей на заготовку дров, отводить участки ближе к населённым пунктам, а не за десятки и сотни километров, как-то организовать эту работу по линии самозанятости. Давайте, в конце концов, компенсировать затраты на ГСМ и перевозку для заготовителей.

Народный избранник выступил с предложением создать совместную рабочую группу и вместе с правительством и «принять уже какое-то волевое решение, а не смотреть со стороны, как растут цены».
 
- Ситуация в этом году очень критическая. Уже назрел вопрос, чтобы органы власти приняли конкретно решение по обеспечению населения дровами, – заключил Мезенин.
дрова деньги Народный Хурал

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