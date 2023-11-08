08 ноября

07 ноября

Популярное

Лесники разъяснили ситуацию с дровами «в кредит» в Бурятии

Лесники разъяснили ситуацию с дровами «в кредит» в Бурятии
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В РАЛХ рассказали, почему заготавливать их можно не везде

Недавно в региональном отделении Народного фронта рассказали о непростой ситуации, в которой оказались жители прибрежного Кабанского района. Из-за диких цен на дрова людям приходится брать огромные кредиты – по 90-100 тысяч.

С проблемой столкнулись около 4500 человек в городе Бабушкин, посёлках Боярский, Мантуриха, Танхой и Култушная и селе Выдрино.У многих сейчас нет никаких запасов твёрдого топлива, не считая нескольких поленьев. За один кубометр сегодня просят примерно четыре с половиной тысячи рублей. А надо в среднем 20 кубов. УАЗика дров хватит лишь на неделю.

- Сельчане говорят, что на потенциальных делянах готовы вырубленные просеки-волоки. Но сами участки не оформили для передачи жителям. Лесничество отказало в законных делянах и разрешило собирать валежник в отдалённых местах, которые скоро станут недоступны из-за снега, – пояснили общественники.

Активисты уже обратились в прокуратуру. По их мнению, из-за нерасторопности местного лесничества оказались нарушены права людей, которые теперь вынуждены покупать дрова по неподъёмным ценам.

Ситуацию тем временем разъяснили в республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ). Там отметили: людям, проживающим в центральной экологической зоне (ЦЭЗ) – а именно к ней относится Кабанский район – для заключения договора купли-продажи дров необходимо обратиться в местное лесничество. После лесхоз отведёт лесосеку для заготовки древесины. Делать это можно не везде. На особо охраняемых природных территориях, в орехово-промысловых зонах и на так называемых особо защитных участках действуют ограничения. К последним и относятся леса, расположенные в ЦЭЗ.

Сбор валежника в центральной экологической зоне разрешён.

- То есть гражданам предлагают лесосеки за пределами особо защитных участков, на которых возможна только выборочная рубка погибших и повреждённых насаждений, – рассказали в РАЛХ и добавили, что регулированием рыночных цен на дрова агентство не занимается.
дрова Лес топливо ОНФ РАЛХ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Лесники разъяснили ситуацию с дровами «в кредит» в Бурятии
Лесники разъяснили ситуацию с дровами «в кредит» в Бурятии
Общество, 08.11.2023
В РАЛХ рассказали, почему заготавливать их можно не везде

«Непрезентабельно»: В селе Бурятии попадали ворота и заборы
«Непрезентабельно»: В селе Бурятии попадали ворота и заборы
Общество, 08.11.2023
На улицах Курумкана воцарилась разруха
В Улан-Удэ сотрудники СИЗО поделились кровью
В Улан-Удэ сотрудники СИЗО поделились кровью
Общество, 08.11.2023
Акцию приурочили ко Дню народного единства
В Бурятии семь сёл разом остались без медицинской помощи
В Бурятии семь сёл разом остались без медицинской помощи
Общество, 08.11.2023
Чтобы попасть к врачу, людям приходится ездить в райцентр
В Улан-Удэ за день родилось 18 детей
В Улан-Удэ за день родилось 18 детей
Общество, 08.11.2023
На свет появились 11 мальчиков и 7 девочек.

В Иркутске разыграют всероссийский «Кубок Байкала» для силачей
В Иркутске разыграют всероссийский «Кубок Байкала» для силачей
Общество, 08.11.2023
Заявки на участие в соревнованиях принимаются по 28 ноября
В заповеднике Бурятии проведут Географический диктант
В заповеднике Бурятии проведут Географический диктант
Общество, 08.11.2023
С площадки акции открывается вид на Байкал
Улан-Удэ примет чемпионат по стрельбе из бурятского лука
Улан-Удэ примет чемпионат по стрельбе из бурятского лука
Общество, 07.11.2023
На турнир также приедут гости из Забайкалья и Иркутской области
В Бурятии половят «Торминского гиганта»
В Бурятии половят «Торминского гиганта»
Общество, 07.11.2023
В республике пройдёт традиционный турнир по ловле на мормышку со льда
В Бурятии наградят лучшие социально-ориентированные НКО
В Бурятии наградят лучшие социально-ориентированные НКО
Общество, 07.11.2023
Некоммерческие организации покажут, как «любить свою республику»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^