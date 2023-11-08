Лесники разъяснили ситуацию с дровами «в кредит» в Бурятии

В РАЛХ рассказали, почему заготавливать их можно не везде
Недавно в региональном отделении Народного фронта рассказали о непростой ситуации, в которой оказались жители прибрежного Кабанского района. Из-за диких цен на дрова людям приходится брать огромные кредиты – по 90-100 тысяч.
С проблемой столкнулись около 4500 человек в городе Бабушкин, посёлках Боярский, Мантуриха, Танхой и Култушная и селе Выдрино.У многих сейчас нет никаких запасов твёрдого топлива, не считая нескольких поленьев. За один кубометр сегодня просят примерно четыре с половиной тысячи рублей. А надо в среднем 20 кубов. УАЗика дров хватит лишь на неделю.
- Сельчане говорят, что на потенциальных делянах готовы вырубленные просеки-волоки. Но сами участки не оформили для передачи жителям. Лесничество отказало в законных делянах и разрешило собирать валежник в отдалённых местах, которые скоро станут недоступны из-за снега, – пояснили общественники.
Активисты уже обратились в прокуратуру. По их мнению, из-за нерасторопности местного лесничества оказались нарушены права людей, которые теперь вынуждены покупать дрова по неподъёмным ценам.
Ситуацию тем временем разъяснили в республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ). Там отметили: людям, проживающим в центральной экологической зоне (ЦЭЗ) – а именно к ней относится Кабанский район – для заключения договора купли-продажи дров необходимо обратиться в местное лесничество. После лесхоз отведёт лесосеку для заготовки древесины. Делать это можно не везде. На особо охраняемых природных территориях, в орехово-промысловых зонах и на так называемых особо защитных участках действуют ограничения. К последним и относятся леса, расположенные в ЦЭЗ.
Сбор валежника в центральной экологической зоне разрешён.
- То есть гражданам предлагают лесосеки за пределами особо защитных участков, на которых возможна только выборочная рубка погибших и повреждённых насаждений, – рассказали в РАЛХ и добавили, что регулированием рыночных цен на дрова агентство не занимается.
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Общество, Фото:
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