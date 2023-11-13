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В филиал госфонда за 5 месяцев обратились 4,7 тыс. жителей Бурятии

В филиал госфонда за 5 месяцев обратились 4,7 тыс. жителей Бурятии
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Сотрудники филиала фонда «Защитники Отечества» в Бурятии с открытия в конце мая этого года приняли 4,7 тыс. жителей республики. Они получили 6,8 тыс. запросов от жителей республики, из которых более 5,3 тыс. решены, ещё 1,5 тыс. находятся в работе

Большая часть запросов касалась различных мер поддержки, — назначение мер социальной поддержки, вопросы денежных выплат, оформление документов, получение статуса ветерана или инвалида боевых действий, медицинская реабилитация и психолого-психотерапевтическая помощь, трудоустройство и переобучение, помощь в юридических вопросах.

Социальный координатор в Кабанском районе Наталья Малярова рассказала историю ветерана СВО, вопрос которого решился.

Дмитрий ушёл добровольцем на СВО осенью 2022 года, был ранен и вернулся в Бурятию. В филиал фонда «Защитники Отечества» в Кабанском районе он обратился с просьбой помочь пройти медицинскую реабилитацию. Наталья отвезла бойца в Кабанскую ЦРБ и помогла получить направление на консультацию в Улан-Удэ. Благодаря помощи фонда Дмитрий успешно прошёл курс реабилитации в госпитале для ветеранов.

- Работа с Дмитрием продолжается, я всегда с ним на связи. После реабилитации в госпитале бойцу нужно проходить дальнейшее лечение, и мы ему в этом поможем, - отметила Наталья.

Филиалы государственного фонда для персональной поддержки участников специальной военной операции и семьям погибших бойцов созданы по указу президента России Владимира Путина.

- Вне зависимости от статуса человека, который выполняет или выполнял боевые задачи, социальные гарантии для всех должны быть абсолютно одинаковыми. Для страны, для Родины безразлично, в каком статусе человек воевал и защищал Отечество, - заявлял глава государства.

Бойцы и члены их семей получают здесь все полагающиеся им меры поддержки – медицинскую, психологическую и социальную помощь, лекарства, санаторно-курортное лечение, помощь в решении бытовых вопросов. При необходимости для подопечных фонда также будут организованы долговременный уход и адаптация жилых помещений под нужды инвалидов.

Одно из основных направлений – адаптация людей, прошедших тяжёлые условия войны, к мирной жизни. Фонд будет заниматься содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов.

Также фонд будет заниматься вовлечением ветеранов СВО в общественные проекты, направленные на патриотическое воспитание граждан. Отдельным направлением работы фонда станет взаимодействие с волонтёрскими организациями, которые оказывают помощь военнослужащим.

Филиал фонда «Защитники Отечества» в Бурятии работает по адресу: ул. Трубачеева, 61а. 

Бурятия президент России

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