Бывший прокурор занял высокую должность в Бурприроднадзоре

Денис Быков посвятил более 15 лет надзорной деятельности
Заместителем руководителя Бурприроднадзора назначен Денис Быков. Он возглавил отдел государственного экологического, геологического и водного контроля и надзора.
Как сообщила руководитель Бурприроднадзора Марина Дамдинова, постановление правительства Бурятии о назначении датировано 6 сентября.
Денис Быков посвятил более 15 лет надзорной деятельности. С 2008 года он занимал различные должности в органах прокуратуры.
Окончил Уральскую государственную юридическую академию. Имеет классный чин советник юстиции. Работал прокурором Тункинского района, заместителем прокурора Советского района Улан-Удэ.
- За время работы проявил себя как профессионал высокого уровня, надёжный и ответственный руководитель. Сегодня представила нашему дружному коллективу Дениса Александровича. Уверена, что имеющийся опыт и знания прекрасно будут применены в дальнейшей работе ведомства по экологическому надзору в республике, - отметила Марина Дамдинова.
Отметим, Марина Дамдинова, которая возглавляет Бурприроднадзор с весны 2021 года, сама прежде работала в органах прокуратуры.
Справка:
Бурприроднадзор – правопреемник реорганизованных республиканской службы по контролю и надзору в сфере природопользования, охраны окружающей среды и леса и республиканской службы по охране объектов животного мира.
В функции ведомства входят:
• Государственный надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр
• Государственный надзор в области обращения с отходами
• Государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха
• Государственный надзор в области охраны водных объектов
• Государственный экологический надзор в области охраны озера Байкал
• Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий
• Функции по федеральному государственному охотничьему надзору, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения в Бурятии
Бывший прокурор занял высокую должность в Бурприроднадзоре
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Власть, 06.09.2023
Он отправился в Новый Заган и Мухоршибирь
Одним из главных вопросов стали бесхозные электросети
Татьяна Цымпилова покинула пост по собственному желанию
Алексей Цыденов прокомментировал резонансную перестрелку на нефритовом прииске
Алексей Цыденов открыл дом культуры, пообщался с волонтёрами, помогающим участникам СВО, и осмотрел объекты инфраструктуры
Им стала мать Героя России
Алексей Цыденов начал рабочий визит с Нижней Иволги
Делегация посетила крупнейшие медучреждения республики
Представление прокуратуры получил глава Онохой
Власть, 02.09.2023
Алексей Цыденов отдал предпочтение маслятам
Алексей Цыденов в День знаний побывал сразу на трёх школьных линейках
Нынешняя школа в плохом состоянии
Чимит Бальжинимаев побывал на школьной линейке
«ПолитБрокер» опубликовал ежемесячный рейтинг губернаторов