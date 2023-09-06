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Бывший прокурор занял высокую должность в Бурприроднадзоре

Бывший прокурор занял высокую должность в Бурприроднадзоре
Власть,  Фото:телеграм-канал Марины Дамдиновой
Денис Быков посвятил более 15 лет надзорной деятельности

Заместителем руководителя Бурприроднадзора назначен Денис Быков. Он возглавил отдел государственного экологического, геологического и водного контроля и надзора.

Как сообщила руководитель Бурприроднадзора Марина Дамдинова, постановление правительства Бурятии о назначении датировано 6 сентября.

Денис Быков посвятил более 15 лет надзорной деятельности. С 2008 года он занимал различные должности в органах прокуратуры.

Окончил Уральскую государственную юридическую академию. Имеет классный чин советник юстиции. Работал прокурором Тункинского района, заместителем прокурора Советского района Улан-Удэ.

- За время работы проявил себя как профессионал высокого уровня, надёжный и ответственный руководитель. Сегодня представила нашему дружному коллективу Дениса Александровича. Уверена, что имеющийся опыт и знания прекрасно будут применены в дальнейшей работе ведомства по экологическому надзору в республике, - отметила Марина Дамдинова.

Отметим, Марина Дамдинова, которая возглавляет Бурприроднадзор с весны 2021 года, сама прежде работала в органах прокуратуры.

Справка:

Бурприроднадзор – правопреемник реорганизованных республиканской службы по контролю и надзору в сфере природопользования, охраны окружающей среды и леса и республиканской службы по охране объектов животного мира.

В функции ведомства входят:

• Государственный надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр
• Государственный надзор в области обращения с отходами
• Государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха
• Государственный надзор в области охраны водных объектов
• Государственный экологический надзор в области охраны озера Байкал
• Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий
• Функции по федеральному государственному охотничьему надзору, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения в Бурятии


назначение Бурприроднадзор

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