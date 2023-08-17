Путин поприветствовал участников международного буддийского форума в Бурятии

«Буддизм, его культура и традиции оказали большое влияние на становление России как многоконфессионального и многонационального государства»
В Улан-Удэ прошло официальное открытие первого международного буддийского форума. На открытии зачитали приветственный адрес от президента Владимира Путина. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.
В приветствии от Владимира Путина говорится:
«Уважаемые друзья! Приветствую вас по случаю открытия в столице Бурятии городе Улан-Удэ международного буддийского форума.
Буддизм, его культура и традиции оказали большое влияние на становление России как многоконфессионального и многонационального государства, сыграли поистине уникальную роль в формировании единого, сплочённого народа, стали высоким духовно-нравственным ориентиром для сотен тысяч людей.
Отрадно, что нынешнее поколение последователей этой древней религии бережно хранит ее непреходящие ценности, богатейшее историческое, культурное наследие предков, направляет свои усилия на гармонизацию межрелигиозного и межнационального диалога, упрочение мира и согласия в стране. Сегодня представители регионов, жители которых традиционно исповедуют буддизм, вносят героический вклад в решение задач специальной военной операции. А их родные и близкие в тылу поддерживают своих защитников, уделяют неустанное внимание помощи раненым и семьям погибших воинов. И конечно, отмечу, что деятельность буддийской общины России содействует укреплению международных контактов. Об этом убедительно свидетельствует ваш форум, собравший участников из разных государств.
Уверен, что форум пройдёт в атмосфере дружбы и взаимопонимания, станет площадкой для обсуждения широкого круга проблем, связанных с развитием буддизма, его философии и практики.
Желаю вам успешной работы и всего самого доброго».
Как сообщал «Байкал-Daily», международный буддийский форум стартовал утром 17 августа в ФСК.
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Путин поприветствовал участников международного буддийского форума в Бурятии
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