Мэр Улан-Удэ сделал несколько кадровых назначений
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков сделал несколько кадровых назначений в администрации города. Как сообщили в пресс-службе мэрии, сегодня их представили на планёрном совещании.
В том числе назначен главный дорожник города. Руководить управлением дорожного строительства комитета по строительству будет Евгений Соболев, который с 2014 по 2020 годы уже занимал эту должность. Последнее место работы - заместитель директора комбината по благоустройству.
Как сообщал «Байкал-Dailу», ранее должность занимал Павел Малых. Осенью 2022 года он ушёл добровольцем для участия в спецоперации.
«Ещё весной я думал пойти добровольцем, но впереди был строительный сезон. Большая ответственность. Все дороги в городе надо было сделать нормально», - пояснял он тогда.
Также приказом мэра начальником управления административного контроля комитета городского хозяйства стала Светлана Григорьева, которая работает в этом комитете с 2005 года.
Руководить управлением общественной безопасности комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности теперь будет Андрей Белобородов. Ранее он работал в МВД по Бурятии.
Заместителем председателя по развитию строительства комитета по строительству администрации Улан-Удэ назначена Татьяна Сукнева. Ранее она работала начальником отдела разрешительной документации комитета по строительству.
В Улан-Удэ назначили главного дорожника – взамен ушедшего на спецоперацию
Власть, Фото:
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