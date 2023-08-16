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В Улан-Удэ назначили главного дорожника – взамен ушедшего на спецоперацию

В Улан-Удэ назначили главного дорожника – взамен ушедшего на спецоперацию
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Мэр Улан-Удэ сделал несколько кадровых назначений

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков сделал несколько кадровых назначений в администрации города. Как сообщили в пресс-службе мэрии, сегодня их представили на планёрном совещании.

В том числе назначен главный дорожник города. Руководить управлением дорожного строительства комитета по строительству будет Евгений Соболев, который с 2014 по 2020 годы уже занимал эту должность. Последнее место работы - заместитель директора комбината по благоустройству.

Как сообщал «Байкал-Dailу», ранее должность занимал Павел Малых. Осенью 2022 года он ушёл добровольцем для участия в спецоперации.

«Ещё весной я думал пойти добровольцем, но впереди был строительный сезон. Большая ответственность. Все дороги в городе надо было сделать нормально», - пояснял он тогда.

Также приказом мэра начальником управления административного контроля комитета городского хозяйства стала Светлана Григорьева, которая работает в этом комитете с 2005 года.

Руководить управлением общественной безопасности комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности теперь будет Андрей Белобородов. Ранее он работал в МВД по Бурятии.

Заместителем председателя по развитию строительства комитета по строительству администрации Улан-Удэ назначена Татьяна Сукнева. Ранее она работала начальником отдела разрешительной документации комитета по строительству.
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