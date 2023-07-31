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Глава Бурятии прибыл с рабочим визитом в Джидинский район

Глава Бурятии прибыл с рабочим визитом в Джидинский район
Власть, 
Программа визита будет насыщенной

Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов прибыл с рабочим визитом в Джидинский район.

Он посетит улус Алцак, на который 20 июля обрушились ливень и град, что привело к размытию дорог и уничтожению огородов сельчан. 

В селе Оёр глава посетит сельский дом культуры, где недавно прошёл капитальный ремонт в рамках нацпроекта «Культура». Осмотрит он и другие строящиеся объекты социальной инфраструктуры. Помимо этого, посетит полигон ТБО в Петропавловке.

Также Алексей Цыденов навестит ветерана Великой Отечественной войны Жаргала Боролдоевича Бадмаева.

С руководством района глава проведёт рабочее совещание. Рабочий день он завершит встречей с местными жителями. 
глава Бурятии Алексей Цыденов Джидинский район

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