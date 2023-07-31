Программа визита будет насыщенной
Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов прибыл с рабочим визитом в Джидинский район.
Он посетит улус Алцак, на который 20 июля обрушились ливень и град, что привело к размытию дорог и уничтожению огородов сельчан.
В селе Оёр глава посетит сельский дом культуры, где недавно прошёл капитальный ремонт в рамках нацпроекта «Культура». Осмотрит он и другие строящиеся объекты социальной инфраструктуры. Помимо этого, посетит полигон ТБО в Петропавловке.
Также Алексей Цыденов навестит ветерана Великой Отечественной войны Жаргала Боролдоевича Бадмаева.
С руководством района глава проведёт рабочее совещание. Рабочий день он завершит встречей с местными жителями.
Глава Бурятии прибыл с рабочим визитом в Джидинский район
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