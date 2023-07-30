Он скончался на 49-м году жизни
29 июля скоропостижно ушёл из жизни бывший министр образования Бурятии Баир Жалсанов. Он возглавлял минобрнауки почти четыре года – с сентября 2017-го до лета 2021-го.
Баир Жалсанов родился 24 мая 1975 года в селе Судунтуй Агинского района Читинской области. Окончил Бурятский государственный университет по специальности «Филология», квалификация: учитель бурятского языка и литературы.
Работал учителем родного языка и литературы в Судунтуйской общеобразовательной школы. Затем трудился редактором отдела художественного вещания на бурятском языке ФГУП «Бурятская государственная телевизионная и радиовещательная компания».
Позже пришёл в министерство образования и науки Бурятии, где получил должность ведущего специалиста отдела общего образования.
С 2005 по 2014 годы директором республиканского бурятского национального лицея-интерната №1.
В 2014 году назначен заместителем министра – председателем комитета общего и дополнительного образования министерства образования и науки Бурятии.
В сентябре 2016 года назначен на должность исполняющего обязанности министра образования и науки.
В октябре 2017 года назначен министром образования и науки Бурятии. Подал в отставку в июле 2021-го.
Ушёл из жизни экс-министр образования Бурятии Баир Жалсанов
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