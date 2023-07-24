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Вице-премьера Забайкалья освободили от должности

Вице-премьера Забайкалья освободили от должности
Власть,  Фото:пресс-служба правительства Забайкальского края
Завтра она начнёт выполнять обязанности руководителя администрации Читы

24 июля Инна Щеглова освобождена от замещаемой должности заместителя председателя правительства Забайкалья. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Осипов. С 25 июля Инна Щеглова приступит к исполнению обязанностей руководителя администрации Читы.

Со своими коллегами из правительства региона Инна Щеглова попрощалась на еженедельном оперативном совещании 24 июля.

- Надеюсь, что мы в таком же конструктивном русле будем работать следующие несколько лет, но уже в другом формате. Надеюсь, что мы не встанем по разные стороны баррикад, а будем вместе развивать нашу столицу Забайкальского края, - сказала Инна Щеглова.

Напомним, голосование депутатов по вопросу назначения на должность руководителя администрации городского округа «Город Чита» состоялось 6 июля на внеочередном заседании городской Думы. Большинством голосов на должность была избрана Инна Щеглова. Число зарегистрированных на голосовании депутатов было 22. Два бюллетеня оказались недействительными. За Инну Щеглову проголосовали 18 человек, сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

Забайкальский край увольнение назначение. Чита

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