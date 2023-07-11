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Объявлены победители музыкального онлайн-марафона в поддержку участников СВО «Да здравствует Россия!»

Объявлены победители музыкального онлайн-марафона в поддержку участников СВО «Да здравствует Россия!»
Власть,  Фото:pixabay.com
Подведены итоги музыкального онлайн-марафона «Да здравствует Россия!», организованного в поддержку участников специальной военной операции

- Этот марафон стал символом единства и поддержки наших защитников. Участники мероприятия не только подарили незабываемые выступления, но и передали свое послание любви и уважения к тем, кто служит и защищает нашу страну, - сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Среди победителей объявлены как профессиональные артисты и музыканты, такие как: Никита Борисов - солист академического ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А.В. Александрова, ведущие артисты Московского театра «Ромэн» Николай Лекарев и Мадина Дубаева, певица Лилия Замулина, так и начинающие исполнители из разных культур и регионов России, которые объединились вокруг общей цели – выразить свою поддержку и благодарность нашим защитникам, выполняющим задачи в зоне спецоперации.

- Поддержка наших бойцов в зоне спецоперации очень важна, и данный марафон на исполнение песни «Да здравствует Россия!» является отличным примером солидарности и патриотизма, – отметил член жюри марафона, заслуженный артист России Александр Маршал.

В состав жюри также вошли выдающиеся музыкальные деятели: народный артист России Игорь Бутман, заслуженный артист России Александр Брыксин, певец Сергей Волчков, которые отобрали 10 лучших исполнителей композиции.

- Жюри, понимая всю ответственность, оценивали заявки по нескольким критериям: яркость выступления, понимание текста песни, качество исполнения. Поверьте, выбрать только 10 заявок было сложно, – подчеркнул Сергей Волчков.

Десять победителей приглашены на обзорную экскурсию в музейно-храмовый комплекс Вооружённых Сил Российской Федерации, а также станут участниками концертных и телевизионных мероприятий в рамках всероссийской акции «Великого Отечества сыны».

Марафон стартовал в День России, 12 июня, участники которого должны были исполнить композицию «Да здравствует Россия!» Сергея Найдуна и Владимира Ильичёва, сделать собственную запись и направить ее организаторам мероприятия. Желающие принять участие в акции регистрировались на сайте вос-марафон.рф и отправляли свои видеозаписи.

В рамках проекта снят видеоклип при участии таких артистов, как Родион Газманов, Александра Круглова, группа «Фабрика» и заслуженный артист России Сергей Войтенко, послуживший вдохновением для граждан нашей страны на запись оригинального исполнения песни и съёмки видеоклипов.

Победители:
1. Борисов Никита Валерьевич, 28 лет, Москва;
2. Дубаева Мадина Виситаевна, 27 лет, Москва;
3. Замулина Лилия Юрьевна, 33 лет, Москва;
4. Исмаилова Азира Ахмедовна, 31 год, Республика Дагестан, город Каспийск;
5. Кузнецов Ярослав Дмитриевич, 19 лет, Севастополь;
6. Лакина Александра Анатольевна, 32 года, Республика Крым, пгт. Нижнегорский;
7. Лекарев Николай Николаевич, 37 лет, Москва;
8. Н. Анастасия, 15 лет, Москва;
9. С. Элина, 12 лет, Ульяновск;
10. С. Анна, 14 лет, Москва.
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