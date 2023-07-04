«Присоединяйся к своим!»: военнослужащие из Бурятии призвали земляков на защиту интересов Родины

Бойцы воинских соединений Бурятии поделились причинами выбора военной профессии



- Это, конечно, понимание того, что у меня семья. Моя жена и дети, я должен их защитить. Даже если сейчас до них не доберётся это, то за внуков и их детей страшно. Я должен здесь быть, защищать их будущее, - отметил военнослужащий с позывным «Курумкан».



Военнослужащий с позывным «Водолей» выбрал службу по контракту и отправился на СВО, чтобы поддержать своих сослуживцев. Он родом из Северной Осетии, служит в воинском соединении Бурятии и отмечает: «Единому народу – только победа».

- В сентябре заехали и с того времени здесь. Я служил срочную службу и подписал контракт. Решил, что я здесь нужен, и вот я здесь, - рассказал он.



Боец с позывным «Клин» рассказал, что он продолжает дело своих дедов.

- У меня оба деда воевали в Великую Отечественную войну. И мой выбор – это дань уважения их подвигу. Вы видите, что сейчас происходит здесь. И сейчас для нас такая же битва, как тогда была. И я вернусь с победой. Искореним эту нечисть и все будет хорошо, - рассказал «Клин».



Боевой дух многих военнослужащих поддерживает именно связь с делом солдат Великой Отечественной войны.



- Сейчас мы пришли к тому времени, когда это дело касается каждого. Нет такого, что это не моя забота – это наша страна, и кроме нас никто её не пойдёт отстаивать. Как продолжатели дела своих дедов, мы сегодня добиваем то, что когда-то не добили они: та же свастика, на той же технике, что была у фашистов. Хочу сказать тем, кто не хочет ехать сюда, стоит всё-таки идти к своим, потому что не нужно думать только о себе. И вместе завершить начатое до конца, - подчеркнул военнослужащий Глеб.



- Оставаться в стороне, когда твой дом и Отечество в опасности не твой выбор. Пришло время мужественных решений, пришло время прийти на подмогу СВОим! – заявили в пресс-службе правительства РБ. - Присоединяясь на службу Родине, участники СВО и их семьи получают поддержку на всех этапах: социальные льготы, денежные выплаты, помощь также оказывают созданное по инициативе правительства Бурятии АНО «Содействие», бизнес-сообщество и общественные организации.



Как сообщает пресс-служба правительства республики, подробную информацию можно узнать на сайте: доброволец03.рф. По вопросам заключения контракта можно обращаться по телефону: 8 (3012) 33-42-67 или по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 7б.



