«Непонятно, что происходит»: В Бурятии депутаты устали от «собачьего» вопроса



На заключительной сессии 29 июня Народный Хурал шестого созыва рассмотрел изменения в статью 1 республиканского закона «О наделении органов местного самоуправления полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев». При обсуждении «собачьего» вопроса парламентарии затронули проблему нападения четвероногих на людей. Коммунист Тумэн Дондоков заявил: ему «непонятно, что происходит».



- Когда уже людей перестанут кусать эти собаки? Службы отлова работают или нет? Людей, которые выпускают своих собак, штрафуют? – поинтересовался он.





Валерий Цыремпилов коллегу по депутатскому корпусу поддержал.



- Мы без конца обсуждаем этот вопрос, а толку-то нет, – констатировал он. – С 2018 года, пять лет обсуждали и ещё пять лет будем. Оставим новому созыву такой след.



Он призвал правительство выделять районам деньги на обустройство мест для содержания отловленных животных. По его словам, надо принимать какое-то «окончательное решение». На сессии даже поступило предложение подвергать бездомных собак эвтаназии, чтобы не кормить их и не тратить деньги на их содержание.





На встрече с представителями СМИ в конце марта глава Бурятии Алексей Цыденов тоже затронул проблему уличных собак, которую до этого обсудил на совещании с вице-премьером российского правительства Викторией Абрамченко. Согласно действующему в регионе порядку отлова, всех бродячих животных сначала обследуют, при необходимости – прививают, стерилизуют и чипируют и оставляют в приюте минимум на неделю, а тех, которые уже проходили эти процедуры, просто отправляют на карантин.



Затем маленьких особей – до 25 сантиметров в холке – выпускают в прежнюю среду обитания, то есть на улицы, если не удалось пристроить их в добрые руки. Крупные же должны навсегда оставаться в питомниках.



- Мы должны их поймать, поцеловать и выпустить, – отметил тогда Цыденов. – Каждый год возникает проблема с нападением собак на людей, и возвращать их в прежнюю среду обитания – не самое правильное решение. Пожизненное содержание тоже нерационально. Если брать лучшую мировую практику, в разных странах делают по-разному. Где-то животных держат в приюте десять дней и ищут ей нового хозяина, где-то – полгода. Это максимальный срок. И в последующем, согласно рекомендациям всемирного ветеринарного общества – усыпление.



По словам руководителя региона, недавно появились изменения, разрешающие выпускать псов не там, где их изловили, а в другие места.



- Конечно, это получше, чем когда собак отлавливали около детского сада и туда же возвращали, – отметил глава. – Но увези их на километр – они вернутся туда, где уже привыкли быть. Потому совершенствования в этой сфере требуются. Запрос от многих регионов – не только от Бурятии – очень высокий. Требуются устранение недоработок, правовых несоответствий, совершенствование законодательства в этом направлении, позволяющее сокращать численность животных и обеспечить защиту людей.

