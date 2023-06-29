Мэр Улан-Удэ передал участникам СВО ещё один автомобиль

Власть, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Подарок военным сделало городское управление трамвая



Сегодня, 29 июня, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков передал военнослужащим одной из войсковых частей от коллектива МУП «Управление трамвая» автомобиль.



- Мы передаём ещё один автомобиль нашим ребятам, воинам, которые сейчас на передовой отражают напор врага. Это уже третья машина, переданная коллективом нашего предприятия «Управление трамвая», она полностью готова к работе в любых условиях, - сказал Игорь Шутенков. - Пусть служит машина верой и правдой. Главное, чтобы наши ребята вернулись домой живыми, желательно без ранений. Мы их ждём.



Ранее автомобиль использовался для подвоза и развоза водителей трамвая и кондукторов на работу и с работы. Перед передачей МУП «Управление трамвая» провело работу по техническому обслуживанию и укомплектованию автомобиля.



- От лица командования и личного состава бригады управления хочу выразить огромную благодарность администрации города и коллективу МУП «Управление трамвая». Это уже не первая гуманитарная помощь, предоставленная нашей бригаде, ранее уже предоставляли тепловые пушки, электрические генераторы и другое. Мы это очень ценим, так как это вносит вклад в нашу общую будущую победу, - поблагодарил временно исполняющий обязанности заместителя командира войсковой части по военно-политической работе.



Другие предприятия и структурные подразделения мэрии Улан-Удэ также регулярно помогают военнослужащим: в мае в зону СВО отправлен транспорт от МУП «Водоканал» и комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности.





