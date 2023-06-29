Бурятский депутат заявил о «разбазаривании» бюджетных средств на Селенгинском мосту



В рамках часа заявлений на заключительной сессии Народного Хурала шестого созыва депутат Игорь Бобков обратил внимание на ремонт на Селенгинском мосту. Он сообщил, что сам живёт и работает на Левом берегу. И напомнил: асфальт на этом участке и на Борсоева обновляли буквально несколько лет назад.



Сейчас же, по словам народного избранника, на дороге одни неровности и «трамплины». Он задался вопросом, зачем вообще потребовалось снова делать там ремонт.



- Ездишь и разбиваешь подвеску, – отметил Игорь Бобков. – Зачем заниматься разбазариванием бюджетных средств? Денег и так не хватает. Дороги у нас ремонтируют с какой-то маниакальной настойчивостью.









Ранее в центре управления регионом Депутат попросил обратить на это внимание.Ранее в центре управления регионом рассказали , что улан-удэнцы продолжают жаловаться на стыки и неровности на переправе. В администрации города пояснили:согласно контракту, все работы должны завершиться в 2024 году. Однако недавно встал вопрос об укладке второго слоя асфальта уже в 2023-ем.



