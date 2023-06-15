В столице Бурятии растёт недовольство жизнью

Улан-удэнцев одолел ремонт на Селенгинском мосту
В центре управления регионом (ЦУР) рассказали о жалобах от жителей Бурятии за последнюю неделю – с 5 по 11 июня включительно. Всего их было 568 – на 59 больше, чем неделей ранее, и 303 (+97) поступило через портал Госуслуг. Остальные – в соцсетях.
Сильнее всего людей по-прежнему волновали вопросы здравоохранения и медицины (234 обращения), дороги (96), благоустройство (34), мусор (31) и ЖКХ (27).
По словам специалиста центра управления регионом Елены Трофимовой, улан-удэнцы продолжают жаловаться на стыки и неровности на Селенгинском мосту, где недавно прошёл ремонт. В администрации города сообщили, что, согласно контракту, все работы должны завершиться в 2024 году. Однако недавно встал вопрос об укладке второго слоя асфальта уже в 2023-ем.
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