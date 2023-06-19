Сегодня стороны подписали протокол о совместном сотрудничестве
Международные отношения между Забайкальским краем и Маньчжурией (Внутренняя Монголия, КНР) будут развиваться на долгосрочной основе. Об этом сказано в протоколе о намерениях, который сегодня подписал первый зампред правительства Забайкалья Марат Мирхайдаров и мэр города Маньчжурия Юе Годун.
- В документе сказано, что стороны будут своевременно решать трудности, связанные с развитием международных пунктов пропуска, совершенствовать приграничную инфраструктуру, развивать двустороннюю торговлю, углублять сотрудничество в сфере культуры, туризма, образования, медицинского обслуживания и здравоохранения, - сообщило правительство Забайкальского края.
Также стороны будут активно заниматься обменами групп в различных областях.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе делегация Маньчжурии во главе с мэром Юе Годун работала в Бурятии. Они провели рабочие встречи и в правительстве республики, и в мэрии Улан-Удэ.
Забайкальский край и Маньчжурия договорились о долгосрочном сотрудничестве
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