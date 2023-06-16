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Делегация из Маньчжурии приехала в Улан-Удэ

Делегация из Маньчжурии приехала в Улан-Удэ
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Представители китайской делегации выразили желание стать участниками событийных мероприятий в Бурятии

Делегация из Маньчжурии прибыла с рабочим визитом в Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе правительства республики. В пятницу, 16 июня встречу с делегацией провёл заместитель председателя правительства Иван Альхеев. На встрече гостям рассказали о туристическом потенциале Бурятии, а также пригласили к участию в спортивных и культурных мероприятиях, посвящённых 100-летию республики.

- У нас давние добрососедские отношения с Китайской Народной Республикой. Основные принципы и направления их развития отражены в договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой от 16 июля 2001 года. 20-летие подписания которого отмечалось в 2021 году. В феврале 2022 года в соответствии с решением лидеров России и Китая Договор автоматически продлен на пятилетний период, - подчеркнул Иван Альхеев.

Отметим, по итогам 2022 года в обороте внешней торговли Бурятии Китай занимает первое место из 69 стран-партнёров республики, а по турпотоку в республику Китай на втором месте. Как рассказал в ходе встречи министр туризма Алдар Доржиев, за прошлый год в Бурятии побывало 1,3 тыс китайских туристов.

- Мы ожидаем восстановления турпотока из Китая в доковидных объёмах после того, как у нас вернётся прямое авиасообщение и безвизовый режим для туристических групп. Все необходимые документы для этого мы подготовили и направили в соответствующие органы власти Китая, в настоящее время 12 туроператоров готовы работать в этом направлении и принимать китайских туристов, - добавил министр туризма Бурятии.

Представители китайской делегации, в свою очередь, выразили желание стать участниками событийных мероприятий в Бурятии. Также они заявили о возможности поставок продукции пищевой промышленности республики в Китай, в частности, в город Внутренней Монголии – Маньчжурию.

- Мы хотели бы принять участие в соревнованиях скорости на льду «Байкальская миля» (6+), будем готовить свою команду для участия. Также мы хотели бы посетить фабрику «Амта», туда отправимся уже завтра для проработки возможности экспортных поставок продукции улан-удэнской фабрики в Китай, - рассказал мэр Маньчжурии Юе Годун.
Маньчжурия Китай

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