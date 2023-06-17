Игорь Шутенков обсудил с мэром Маньчжурии вопросы сотрудничества

Господин Юе Годун предложил развивать сотрудничество в области туризма, культуры, образования, здравоохранения.



16 июня мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков провёл рабочую встречу с мэром города Маньчжурия господином Юе Годун, для которого это первый визит в Бурятию после назначения. В этом году Улан-Удэ и Маньчжурия отмечают юбилейную дату – 30 лет со дня установления побратимских связей.



- Уважаемый господин Юе Годун, уважаемые коллеги, я искренне рад приветствовать вас в нашем городе. Маньчжурия – это наш первый город-побратим в Китайской народной республике, с которого началась наша дружба с другими городами Китая. В этом году мы отмечаем 30 лет наших побратимских отношений. С этим я и вас, и нас поздравляю и желаю дальнейшего продолжения наших крепких дружеских, деловых и торговых отношений. Уверен, что сегодняшняя встреча придаст новый импульс дружбе между нашими городами, будет способствовать развитию взаимовыгодных связей в реализации ряда коммерческих и некоммерческих проектов в разных сферах, - поприветствовал гостей Игорь Шутенков.



Господин Юе Годун, в свою очередь, рассказал, что Улан-Удэ – это первый российский город, который он посетил в качестве мэра Маньчжурии, и поблагодарил за приглашение посетить мероприятия, посвящённые Дню города. Также он выступил с предложением развивать сотрудничество в области туризма, культуры, образования, здравоохранения.



- Совместными усилиями, на основе взаимного понимания и доверия мы планируем расширять обмен и сотрудничество в различных областях. Верим, что благодаря совместным усилиям укрепятся братские отношения между нашими городами, укрепятся торгово-экономические связи. И в гуманитарной области предлагаю активно проводить обмен и сотрудничество в области культуры, образования и здравоохранения, устанавливать отношения между нашими народами и в особенности между молодежью: организовывать детские лагери, объединяться литературно-художественными тропами, чтобы укрепить дружбу между нашими странами и народами, - сказал Юе Годун.



Игорь Шутенков поддержал высказанные предложения, в том числе, по образовательному обмену, организации отдыха детей и молодежи между двумя городами.



- Отправлять к вам на отдых наше молодое поколение, принимать ваших детей на берегах Байкала – я думаю, у нас будут точки соприкосновения и плодотворное сотрудничество, - резюмировал Игорь Шутенков.



В завершение встречи стороны обменялись памятными подарками, сообщили в мэрии.



Отметим, семь городов Китая являются городами-побратимами Улан-Удэ. Это Маньчжурия, Хух-Хото, Хулунбуир, Эрлянь, Чанчунь, Ланьчжоу и Уланчаб.

