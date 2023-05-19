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Вячеслав Мархаев внёс законопроект о «ресторанном сборе» в пользу участников СВО

Вячеслав Мархаев внёс законопроект о «ресторанном сборе» в пользу участников СВО
Власть,  Фото:pixabay.com
«Ряд яростных критиков законопроекта станут перед выбором: ходить в рестораны или нет», - отметил он

Депутаты от КПРФ Михаил Матвеев и Вячеслав Мархаев (лидер коммунистов Бурятии) внесли в Госдуму законопроект «О ресторанном сборе в целях дополнительной поддержки участников специальной военной операции, иных лиц и членов их семей».

Документом предполагается ресторанный сбор для совершеннолетних посетителей ресторанов, баров и ночных клубов в размере 1% от суммы счёта. Законопроект не касается кафе, столовых, точек фастфуда и прочего общепита. Объём сбора – 10 рублей с 1 тысячи счёта.

По задумке, этот сбор заведения будут перечислять в федеральный бюджет, а в дальнейшем средства направят в госфонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества». При этом перечисление сбора на расчётный счет ресторана, бара или ночного клуба, а затем в бюджет не облагается банковскими комиссиями.

- Считаю концепцию не только материальной, но и моральной. Ибо разрыв между страной, которая [участвует в сцецоперации] и которая отдыхает, огромен, - написал на своей странице в соцсети Вячеслав Мархаев.

Он признался: понимает, что на него может обрушиться критика.

- Понимаю: ряд яростных критиков законопроекта не с позиции, что им 10 рублей жалко, а из принципиального отказа в поддержке СВО (даже в форме семей участников) станут перед выбором: ходить в рестораны или нет. Это, конечно, тяжкий выбор, - заявил Мархаев.

В апреле президент России Путин подписал указ о создании госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Основная цель фонда - персональное социальное сопровождение ветеранов спецоперации и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включая медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь. Также фонд будет заниматься содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов.
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