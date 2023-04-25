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Бывший зампред правительства будет давать советы главе Бурятии

Бывший зампред правительства будет давать советы главе Бурятии
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Баир Цыренов займётся этим на общественных началах

Баир Цыренов, который почти шесть лет трудился заместителем председателя правительства - руководителем администрацией главы Бурятии, стал советником Алексея Цыденова. Правда, лишь на общественных началах – то есть деньги на эту работу он получать не будет.

Распоряжение о назначении на эту должность опубликовали на официальном сайте правительства 25 апреля. Сам документ датируется 13-м числом, когда он и вступил в силу.

В конце марта Цыренов уволился и ушёл на пенсию. Ранее сообщалось, что теперь будет курировать различные избирательные кампании в республике.

Замену ему уже нашли. Это Алдар Гулгенов, который до прихода на новую должность был первым помощником главы. Его назначение согласовал накануне Народный Хурал.
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