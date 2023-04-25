Бывший зампред правительства будет давать советы главе Бурятии





Замену ему уже нашли. Это Алдар Гулгенов, который до прихода на новую должность был первым помощником главы. Его назначение В конце марта Цыренов уволился и ушёл на пенсию. Ранее сообщалось , что теперь будет курировать различные избирательные кампании в республике.Замену ему уже нашли. Это Алдар Гулгенов, который до прихода на новую должность был первым помощником главы. Его назначение согласовал накануне Народный Хурал.

Баир Цыренов, который почти шесть лет трудился заместителем председателя правительства - руководителем администрацией главы Бурятии, стал советником Алексея Цыденова. Правда, лишь на общественных началах – то есть деньги на эту работу он получать не будет.Распоряжение о назначении на эту должность опубликовали на официальном сайте правительства 25 апреля. Сам документ датируется 13-м числом, когда он и вступил в силу.