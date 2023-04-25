Рабочая группа предложила единый федстандарт поддержки для семей участников СВО

Он включает минимально необходимый набор мер поддержки и допподдержку для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью
Председатель парламентской рабочей группы по вопросам СВО, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак подготовил третий доклад рабочей группы на имя президента РФ Владимира Путина с инициативами, касающимися вопросов СВО и социального обеспечения бойцов и членов их семей.
Одним из первых предложений стало уравнивание мер поддержки для всех участников спецоперации. По большей части это касается их денежного довольствия, поскольку в настоящее время мобилизованный доброволец получает 195 тыс. рублей, на какой бы территории он ни находился: в тылу или на передовой. А контрактник - только на линии боевого соприкосновения. Об этом пишет rostovgazeta.ru.
Глава государства эту инициативу одобрил.
Также в документе говорится о введении единого подхода к оказанию помощи для семей участников СВО.
- Мы предлагаем установить единый федеральный стандарт, включающий минимально необходимый набор мер поддержки, и предусмотреть дополнительную поддержку для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью. Чтобы независимо от региона проживания семья была одинаково защищена, - подчеркнул Андрей Турчак.
Кроме того, инициативы рабочей группы касаются исключения боевых и наградных при расчёте для назначения выплат на детей. Документ предлагает восстановить действие полиса ОМС на время отпуска бойцов - и планового, и по болезни. Данная мера поможет устранить длительное ожидание участниками СВО очереди на операцию, при этом позволит им получать лечение в учреждениях гражданской медицины.
Глава рабочей группы по вопросам СВО указал, что необходимо рассмотреть вопрос об ограничении по военной ипотеке, поскольку в настоящее время только рядовые и сержанты, прослужившие по контракту 3 и более лет, имеют право стать участниками этой программы. При этом кредит за жильё выплачивает государство.
- Предлагаем для участников СВО снять это ограничение в 3 года и сократить минимальный срок возврата средств с нынешних 10 лет до 3 или 5 лет, - отметил Турчак.
Как информирует сайт партии er.ru, рабочая группа по вопросам СВО выступает за расширение статуса теробороны и добровольческих народных дружин путём внесения соответствующих поправок в законодательство.
Также Турчак отметил, что большой блок деятельности группы связан с усовершенствованием нормативной базы мобилизационной экономики. Вместе с тем Турчак обратился к Владимиру Путину с просьбой утвердить на федеральном уровне 1 июля Днём ветерана боевых действий.
Рабочая группа предложила единый федстандарт поддержки для семей участников СВО
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Иск подала прокуратура
Он включает минимально необходимый набор мер поддержки и допподдержку для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью
Он ознакомился с производственными возможностями
Кандидатуру Алдара Гулгенова одобрил Народный Хурал
В республике подкорректировали антикоррупционный закон
Одного из депутатов не устроило, что коллеги голосуют на сессиях за других
Они побывали на передовой вместе со своим коллегой
Власть, 23.04.2023
Алексей Цыденов посетил несколько образовательных учреждений в Селенгинском районе
Власть, 23.04.2023
Всего в месячнике чистоты поучаствовали 35 тысяч улан-удэнцев
Власть, 22.04.2023
Он провёл опрос в телеграм-канале
Власть, 21.04.2023
Они проинспектировали строящийся пансионат для пожилых
Власть, 21.04.2023
В район он выехал сразу из аэропорта
Власть, 20.04.2023
И перейти к базовому высшему образованию
Власть, 19.04.2023
Пока за 40 млн рублей в год
Власть, 19.04.2023
По словам Сангаджи Тарбаева, старая версия закона реанимированию не подлежит