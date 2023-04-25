Рабочая группа предложила единый федстандарт поддержки для семей участников СВО

Он включает минимально необходимый набор мер поддержки и допподдержку для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью



Председатель парламентской рабочей группы по вопросам СВО, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак подготовил третий доклад рабочей группы на имя президента РФ Владимира Путина с инициативами, касающимися вопросов СВО и социального обеспечения бойцов и членов их семей.



Одним из первых предложений стало уравнивание мер поддержки для всех участников спецоперации. По большей части это касается их денежного довольствия, поскольку в настоящее время мобилизованный доброволец получает 195 тыс. рублей, на какой бы территории он ни находился: в тылу или на передовой. А контрактник - только на линии боевого соприкосновения. Об этом пишет rostovgazeta.ru.



Глава государства эту инициативу одобрил.



Также в документе говорится о введении единого подхода к оказанию помощи для семей участников СВО.



- Мы предлагаем установить единый федеральный стандарт, включающий минимально необходимый набор мер поддержки, и предусмотреть дополнительную поддержку для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью. Чтобы независимо от региона проживания семья была одинаково защищена, - подчеркнул Андрей Турчак.



Кроме того, инициативы рабочей группы касаются исключения боевых и наградных при расчёте для назначения выплат на детей. Документ предлагает восстановить действие полиса ОМС на время отпуска бойцов - и планового, и по болезни. Данная мера поможет устранить длительное ожидание участниками СВО очереди на операцию, при этом позволит им получать лечение в учреждениях гражданской медицины.



Глава рабочей группы по вопросам СВО указал, что необходимо рассмотреть вопрос об ограничении по военной ипотеке, поскольку в настоящее время только рядовые и сержанты, прослужившие по контракту 3 и более лет, имеют право стать участниками этой программы. При этом кредит за жильё выплачивает государство.



- Предлагаем для участников СВО снять это ограничение в 3 года и сократить минимальный срок возврата средств с нынешних 10 лет до 3 или 5 лет, - отметил Турчак.



Как информирует сайт партии er.ru, рабочая группа по вопросам СВО выступает за расширение статуса теробороны и добровольческих народных дружин путём внесения соответствующих поправок в законодательство.



Также Турчак отметил, что большой блок деятельности группы связан с усовершенствованием нормативной базы мобилизационной экономики. Вместе с тем Турчак обратился к Владимиру Путину с просьбой утвердить на федеральном уровне 1 июля Днём ветерана боевых действий.

