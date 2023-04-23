Глава Бурятии принял участие в общегородском субботнике









С начала этого месячника убрано 14 несанкционированных свалок. Прошло 739 экологических акций. Собрано 2,5 тысяч кубометров мусора. С начала этого месячника убрано 14 несанкционированных свалок. Прошло 739 экологических акций. Собрано 2,5 тысяч кубометров мусора.









В субботу, 22 апреля, глава Бурятии Алексей Цыденов принял участие в общегородском субботнике. Мероприятие завершило традиционный месячник чистоты. В этом году он объединил более 1000 организаций и предприятий Улан-Удэ и 35 тысяч горожан, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.- Вообще должен быть не месячник чистоты, а год, столетие чистоты, всегда нужно поддерживать среду вокруг чистой. Листья – это, естественный, конечно, процесс, но мусор, бумажки и окурки бросают люди. Если люди не будут бросать, будет чисто. Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Давайте не будем сорить ни у себя в городе, ни в душе, - призвал глава республики.Мероприятия поддержали общественники, среди них обладатель международной премии #МыВместе Чингис Болотов. Его проект «Мусор из головы» признан одной из лучших практик в стране. На общегородском субботнике активисты проекта «Мусор из головы» объявили конкурс на самую интересную находку во время уборки сквера «Радуга». Среди находок - медицинская заметка из газеты, старая лампа, монеты разных лет, даже советской давности.- Всегда приятно видеть, когда вокруг становится чисто. Даже дома сделаешь уборку – и сразу приятнее. Мы каждый год обязательно выходим на субботник с нашими коллегами. Приятно видеть, как много здесь организаций работают. Чтобы сохранить уют и красоту вокруг, попробуйте начать прежде всего с себя. Не выбрасывать мусор на улице, это очень просто. И это, прежде всего, для нас самих, - обратилась к землякам жительница Улан-Удэ Наталья Антощенкова.