Глава Бурятии призвал жителей выбрать территории для благоустройства

Их можно выбрать в ходе онлайн-голосования на портале «Городская среда»



15 апреля начнётся всероссийское рейтинговое голосование по выбору приоритетных объектов благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.



- Уважаемые земляки, вы уже видите, как реально работают программы по благоустройству. Уже в пятый раз стартует такое голосование, и все жители Бурятии могут видеть, что оно приносит заметные результаты! Мы голосуем за объекты, которые будут благоустроены уже в следующем, 2024 году. Голосование продлится до 30 мая, а проголосовать можно на портале «Городская среда», войдя в свой аккаунт «Госуслуг», - рассказал глава Бурятии и призвал жителей быть более активными.



Благодаря голосованию каждый житель Бурятии в возрасте от 14 лет может сможет отдать свой голос за ту или иную территорию или дизайн-проект по благоустройству. Проголосовать можно на сайте: https://03.gorodsreda.ru/, предварительно войдя в свой аккаунт на «Госуслугах».



В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» с 2017 года в Бурятии обновлены 852 дворовых и 554 общественных территории.



В 2023 году запланировано благоустройство 105 дворовых и 80 общественных территорий.

