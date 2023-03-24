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Зампред правительства Бурятии призвал жителей прибраться на участках

Власть, 
Скоро в республике введут особый противопожарный режим

Зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской обратился к жителям республики по поводу грядущего сезона лесных пожаров. 

В этом сезоне первые лесные пожары произошли 21 марта: оба – в Еравнинском районе. Общая площадь, пройденная огнём, составила 10,5 га.

- В связи с повышением среднесуточной температуры окружающей среды и сходом снежного покрова в ближайшее время будет введён особый противопожарный режим. Обращаюсь ко всем жителям республики с просьбой соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. Для того, чтобы избежать пожара, необходимо очистить от мусора и сухой травы не только свой участок, но и прилегающую к нему территорию, - призвал Пётр Мордовской.

До введения особого противопожарного режима разрешается сжигание сухой травы только в металлических ёмкостях на расстоянии не ближе 15 метров до сгораемых построек под постоянным контролем и в безветренную погоду. В период особого противопожарного режима категорически запрещается разводить костры, сжигать сухую траву и мусор.

- Помните, малейшая искра, попавшая в сухую траву, может быстро превратиться в большой пожар, - подытожил Пётр Мордовской.

лесные пожары

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