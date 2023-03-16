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Песков: Прямая линия с президентом Путиным в этом году планируется

Песков: Прямая линия с президентом Путиным в этом году планируется
Власть,  Фото:kremlin.ru

Её могут совместить с пресс-конференицией

Прямая линия с Владимиром Путиным в этом году планируется. Об этом сообщил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента. Возможно, она будет совмещена с большой пресс-конференцией. Это «востребованные, популярные форматы», сказал Песков.

Он отметил, что сроки пока не определены.

Прямые линии президента и его пресс-конференции не раз помогали решать проблемы Бурятии.

Во время прямой линии с Владимиром Путиным в 2021 году в эфир прорвался вопрос от жителей посёлка Селенгинск по поводу огромной и часто тлеющей свалки. Местные жители просили спасти их от экологической катастрофы. Выслушав проблему, Путин дал обещание: «Что касается тех свалок, о которых вы сейчас упомянули, постараемся всё это пометить для себя и соответствующим образом отреагировать вместе с властями».
Полная версия: 

В 2013 году корреспондент «Информ Полиса» Аревик Сафарян обратила внимание президента на проблему с банкротством Селенгинского ЦКК. Собственник предприятия принял решение о его закрытии, что в числе прочих проблем грозило прекращением работы котельной, обеспечивающей теплом весь поселок. После вмешательства Владимира Путина Селенгинский ЦКК был спасен и сейчас благополучно работает, до сих пор обеспечивая теплом и работой 14 тысяч жителей Селенгинска.

В 2017 году журналист телеканала «Ариг Ус» Саржана Мэрдыгеева на медиафоруме ОНФ попросила Владимира Путина о строительстве ледовой арены для круглогодичных занятий хоккеем и фигурным катанием. В 2019 году строительство Ледовой арены в Улан-Удэ началось и уже близится к завершению.

В том же году уже на традиционной пресс-конференции сразу два журналиста задали вопросы президенту. Илья Кошлюнов рассказал о проблемах местных жителей, которые возникли из-за запрета на вылов омуля. А корреспондент телекомпании «Тивиком» Юлия Пермякова обратила внимание Владимира Путина на ограничения, связанные с водоохранной зоной. Кроме того, журналистка пожаловалась на проблему загруженности дорог в городе Улан-Удэ и попросила помощи в строительстве третьего моста через Уду.

Строящийся по распоряжению Путина мост в итоге введут в эксплуатацию в 2024 году.

Путин пресс-конференция

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