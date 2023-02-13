Баир Цыбиков занял этот пост в 2021 году
Заместитель министра культуры Бурятии Баир Цыбиков, возглавлявший в министерстве комитет экономики и правовой работы, покидает пост по собственному желанию. Как сообщил источник «Байкал-Daily», Цыбиков уходит по состоянию здоровья.
Баир Цыбиков занял кресло замминистра культуры в конце 2021 года. До этого он трудился в управлении федерального казначейства по Бурятии, где начинал с должности специалиста 1 категории, а дошёл до поста заместителя руководителя.
Согласно структуре министерства культуры Бурятии, у министра есть первый зам и заместитель министра – председатель комитета экономики и правовой работы.
Справка:
Баир Цыбиков родился 30 декабря 1978 года в Улан-Удэ. Окончил лингвистическую гимназию № 3, в 2001 году – БГУ по специальности «Юриспруденция». В 2011 году также окончил Восточно-Сибирский государственный технологический университет по специальности «Национальная экономика», присвоена квалификация «экономист».
С 2001 по 2002 гг работал в научно-производственном центре по охране и использовании памятников истории и культуры министерства культуры Бурятии ведущим специалистом-юрисконсультом
С 2002 по 2007 гг. – в управлении федерального казначейства (УФК) министерства финансов Российской Федерации по Бурятии на должностях специалиста 1 категории, ведущего специалиста, главного специалиста.
С 2007 по 2010 гг. – заместитель начальника отдела кадровой и юридической службы УФК по Бурятии, а с 2010 года – начальник юридического отдела.
С 2016 по 2021 гг. – заместитель руководителя УФК по Бурятии.
В декабре 2021 года назначен заместителем министра культуры Бурятии - председателем комитета экономики и правовой работы.
Замминистра культуры Бурятии уходит в отставку
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