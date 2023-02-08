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Глава Бурятии проведал пострадавших на спецоперации бойцов

Глава Бурятии проведал пострадавших на спецоперации бойцов
Власть,  Фото:страница А. Цыденова во «ВКонтакте»
Участники СВО из нескольких российских городов лечатся в республиканской больнице 

В среду, 8 февраля, глава Бурятии Алексей Цыденов навестил бойцов, которые получили тяжёлые ранения во время спецоперации на Украине и сейчас проходят лечение в республиканской клинической больнице (РКБ) имени Н. А. Семашко.
 
- У них сложные ранения. Требуется комплексная помощь. И здесь, в РКБ, всё для этого есть, – написал глава Бурятии на своей странице во «ВКонтакте». – В одном месте с ранеными работают врачи разных специальностей – травматологи, торакальные, сосудистые и нейрохирурги.


По словам Цыденова, такую помощь республика оказывает военным постоянно. В больницах Бурятии пролечили уже более ста человек.

- Пообщался с врачами. Нужны дополнительные расходные материалы как для самих операций, так и для дальнейшего лечения. Мы продолжим обеспечивать всем необходимым, – подчеркнул руководитель республики.

По его словам, участники СВО в хорошем настроении и полны решимости скорее выздороветь.
 
- Прибывают они к нам из разных регионов. Сегодня увиделся с парнями из Новосибирска, Великого Новгорода, Красноярска и Оренбурга. Медикам нашим – большая благодарность, а ребятам – скорейшего выздоровления! – заключил глава. 

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