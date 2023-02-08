Глава Бурятии проведал пострадавших на спецоперации бойцов

Участники СВО из нескольких российских городов лечатся в республиканской больнице







- У них сложные ранения. Требуется комплексная помощь. И здесь, в РКБ, всё для этого есть, – написал глава Бурятии на своей странице во «ВКонтакте». – В одном месте с ранеными работают врачи разных специальностей – травматологи, торакальные, сосудистые и нейрохирурги.





По словам Цыденова, такую помощь республика оказывает военным постоянно. В больницах Бурятии пролечили уже более ста человек.



- Пообщался с врачами. Нужны дополнительные расходные материалы как для самих операций, так и для дальнейшего лечения. Мы продолжим обеспечивать всем необходимым, – подчеркнул руководитель республики.



По его словам, участники СВО в хорошем настроении и полны решимости скорее выздороветь.



- Прибывают они к нам из разных регионов. Сегодня увиделся с парнями из Новосибирска, Великого Новгорода, Красноярска и Оренбурга. Медикам нашим – большая благодарность, а ребятам – скорейшего выздоровления! – заключил глава.







В среду, 8 февраля, глава Бурятии Алексей Цыденов навестил бойцов, которые получили тяжёлые ранения во время спецоперации на Украине и сейчас проходят лечение в республиканской клинической больнице (РКБ) имени Н. А. Семашко.