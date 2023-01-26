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Зампред правительства Бурятии встретилась с профсоюзным активом

Зампред правительства Бурятии встретилась с профсоюзным активом
Власть, 
Особое внимание уделили празднованию 100-летия Республики Бурятия

25 января прошла рабочая встреча зампреда правительства Бурятии – министра здравоохранения Евгении Лудуповой с профсоюзным активом республики.

Председатель союза «Объединение организаций профсоюзов Бурятии» Дмитрий Колмаков отметил, что подобная встреча в новом статусе Евгении Лудуповой прошла впервые.

- В ходе встречи стороны обсудили такие вопросы, как патриотическое воспитание граждан; 100-летие образования Республики Бурятия; формирование современных человеческих ценностей. Во время встречи неоднократно подчеркивалось, что в сегодняшних реалиях нужно воспитывать молодёжь патриотичнее, бороться с разного рода фальсификациями истории, различного рода фейками, и патриотическое воспитание просто обязано стать органичной частью нашего общества, - рассказали в Объединении организаций профсоюзов Бурятии.

Евгения Лудупова подробно рассказала о плане праздничных мероприятий к 100-летнему юбилею республики, который будет отмечаться в этом году. Профсоюзы Бурятии как крупнейшая общественная организация республики примут в течение этого года самое активное участие в общих республиканских праздничных мероприятиях и проведут также свои.

Как сообщал «Байкал-Dailу», Евгения Лудупова заняла пост зампреда правительства осенью 2022 года. Оставаясь министром здравоохранения, она теперь отвечает в правительстве за социальный блок.

профсоюзы

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