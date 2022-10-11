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В Бурятии объяснили преобразование с должностью министра здравоохранения

В Бурятии объяснили преобразование с должностью министра здравоохранения
Власть,  Фото:страница Евгении Лудуповой
Решение назвали оптимизацией

Министр здравоохранения Евгения Лудупова займёт должность заместителя председателя правительства Бурятии. Она возглавит в правительстве социальный блок, в том числе будет курировать минздрав, министерство соцзащиты населения, министерство спорта и молодёжной политики, министерство образования. При этом она останется министром здравоохранения республики.

На внеочередной сессии 11 октября Народного Хурала, на которой депутаты одобряют кандидатуры на посты зампредов и министров, Игорь Бобков задался вопросом о целесообразности этого решения. Он назвал произошедшее «оптимизацией по отношению к статусу министра здравоохранения».

- Мы третий год фактически живём в условиях ковида. Сегодня на первый план встают вопросы здоровья наших людей. Охрана здоровья не заканчивается медицинской койкой или аптекой. Это воспитание молодёжи с младших классах, прямо с детского сада, здоровый образ жизни. Социальная защита старшего поколения тоже… Тут четыре министерства будут работать в едином кулаке. И Евгения Юрьевна с её энергией с этим справится, - аргументировал и.о. зампреда правительства – руководитель администрации главы Баир Цыренов.

Но такой ответ не устроил Бобкова. «Вы завели в тупик и создали почву для ещё больших вопросов», - высказался он.

Тогда в дискуссию включился глава Бурятии Алексей Цыденов.

- Вопросы здравоохранения во всей социальной сфере являются объединяющими в большей мере. Сейчас это оптимизация – нет отдельного зампреда и нет отдельного министра. Но если жизнь покажет, что надо будет разделять, можем к этому вопросу вернуться, - отметил Алексей Цыденов.

Также он сообщил, что сейчас министерства социальной защиты наседания и дравоохранения объединяются в вопросах реабилитации военнослужащих, вернувшихся с СВО, сопровождения инвалидов. Помимо этого, идёт речь о министерстве спорта, которое также затрагивает вопросы оздоровления населения.

- Идеального решения, позволяющего консолидировать всё, нет. Но наиболее оптимальное на сегодня – это в руках Евгении Юрьевны. Зная её опыт, характер, настойчивость, достаточную жёсткость, которая не всем нравится, не только медицинским, даёт результаты. И тот объём дополнительного образования, который она получила по разным направлениям, не только медицинским, позволяет более оперативно и вовлечённое включиться в работу, - отметил Алексей Цыденов.

В итоге большинством голосов Евгения Лудупова была одобрена на назначение зампредом правительства. «За» проголосовали 34 депутата, против – 13, один воздержался.

Справка:

Евгения Лудупова родилась 16 июля 1967 года. В 1992 году окончила Читинский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело», в 2003 году Кемеровский государственный университет по специальности «Экономика и управление на предприятии».

Общий трудовой стаж - 38 лет, на руководящих должностях – 28 лет.

Трудовая деятельность началась в 1984 году с должности санитарки отделения реанимации городской больницы скорой медицинской помощи. После окончания медицинского факультета работала врачом общей практики, заместителем главного врача по общеврачебной практике, заведующей отделом здравоохранения администрации Муйского района, главным врачом Нижнеангарской центральной районной больницы и республиканской клинической больницы имени Семашко. С 2020 года является министром здравоохранения Бурятии.

Евгения Юрьевна доктор медицинских наук, доктор делового администрирования (DBA), имеет звание «Заслуженный врач Республики Бурятия».


минздрав назначение правительство Бурятии

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