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В Забайкалье назначен новый и.о. вице-премьера

В Забайкалье назначен новый и.о. вице-премьера
Власть,  Фото:официальный портал Забайкальского края
Им стал уроженец Башкирии

Исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Забайкалья назначен Альберт Мусифуллин. Об этом объявил глава края Александр Осипов на оперативном совещании в правительстве региона 9 января.

- Альберт Мусифуллин будет курировать в первую очередь строительную отрасль, в том числе сферу дорожного строительства, — заявил губернатор.

Исполняющий обязанности заместителя председателя регионального правительства Вадим Петров будет курировать иные смежные задачи.

Альберт Мусифуллин родился в Уфе в 1976 году. Ранее он занимал должность заместителя главы администрации Уфимского района по вопросам жизнеобеспечения, также был депутатом Курултая Республики Башкортостан, где входил в комитет по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и территориальному развитию. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
Забайкальский край правительство Забайкальского края

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