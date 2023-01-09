В Забайкалье назначен новый и.о. вице-премьера

Им стал уроженец Башкирии
Исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Забайкалья назначен Альберт Мусифуллин. Об этом объявил глава края Александр Осипов на оперативном совещании в правительстве региона 9 января.
- Альберт Мусифуллин будет курировать в первую очередь строительную отрасль, в том числе сферу дорожного строительства, — заявил губернатор.
Исполняющий обязанности заместителя председателя регионального правительства Вадим Петров будет курировать иные смежные задачи.
Альберт Мусифуллин родился в Уфе в 1976 году. Ранее он занимал должность заместителя главы администрации Уфимского района по вопросам жизнеобеспечения, также был депутатом Курултая Республики Башкортостан, где входил в комитет по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и территориальному развитию. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
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