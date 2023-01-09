В Забайкалье назначен новый и.о. вице-премьера

Власть, Фото: официальный портал Забайкальского края

Им стал уроженец Башкирии



Исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Забайкалья назначен Альберт Мусифуллин. Об этом объявил глава края Александр Осипов на оперативном совещании в правительстве региона 9 января.



- Альберт Мусифуллин будет курировать в первую очередь строительную отрасль, в том числе сферу дорожного строительства, — заявил губернатор.



Исполняющий обязанности заместителя председателя регионального правительства Вадим Петров будет курировать иные смежные задачи.



Альберт Мусифуллин родился в Уфе в 1976 году. Ранее он занимал должность заместителя главы администрации Уфимского района по вопросам жизнеобеспечения, также был депутатом Курултая Республики Башкортостан, где входил в комитет по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и территориальному развитию. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

