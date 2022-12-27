Алексей Цыденов станет Дедом Морозом для пятилетней девочки

Глава республики подарит ей велосипед

















Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году Алексею Цыденову достался с «Ёлки желаний» шар с мечтой 14-летнего воспитанника центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей. Парень живёт в Кяхте. Он планирует стать автомехаником, а больше всего хотел побывать в картинг-центре. В январе его желание исполнил глава Бурятии

В Бурятии стартовала благотворительная акция «Ёлка желаний» (возрастное ограничение – 0+). К ней присоединились глава Бурятии Алексей Цыденов, члены правительства республики, а также депутаты Госдумы, Народного Хурала и улан-удэнского горсовета. Каждый снял с новогоднего дерева шар с мечтами ребятишек со всей республики.Алексей Цыденов станет Дедом Морозом для пятилетней жительницы посёлка Заиграево по имени Александра. Девочка хочет на Новый год велосипед.- Что бы ни происходило в мире взрослых, дети ждут праздник, подарки, ёлку и Деда Мороза. И подарки – это то, что является главным символом Нового года, поэтому призываю всех сделать свой подарок, сделать одного конкретного ребёнка счастливее, – отметил глава региона. – Пусть наши дети улыбаются и, несмотря ни на что, у них на душе будут свет, радость и счастье.Заветные желания наших юных земляков исполнят зампреды правительства – Всеволод Мухин, Игорь Зураев, Баир Цыренов, Иван Альхеев, Евгений Луковников, Евгения Лудупова, Галсан Дареев и руководители республиканских министерств. В рамках акции чиновники вручат подарки ребятишкам и подросткам от 3 до 17 лет, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также детям участников специальной военной операции и маленьким жителям Старобешеского района ДНР, над которым летом взяла шефство Бурятия. В этом году «Ёлка желаний» проходит по всей России уже в пятый раз.