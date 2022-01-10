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Глава Бурятии исполнил желание мальчика из Кяхты

Глава Бурятии исполнил желание мальчика из Кяхты
Власть,  Фото:пресс-служба правительства Бурятии
Алексей Цыденов сводил в картинг-центр мальчика и его друзей

В воскресенье, 9 января, глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с 14-летним Сашей из Кяхтинского района, чтобы исполнить его новогоднее желание. В рамках проекта «Ёлка желаний» Саша пожелал покататься на картинг арене.

- Я снял с ёлки игрушку, а там - желание Саши. Созвонились и договорились, чтоб друзей с собой взял. Дружная компания приехала. Покатались все вместе. Мне самому очень нравится, - поделился впечатлениями от заезда Алексей Цыденов.

- И мне очень понравилось. Это даже лучше, чем сам Новый год, - рассказал Саша.



Вместе с Сашей приехали семеро друзей, которые живут с ним в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Добрый» в Кяхтинском районе.

- Вначале не получалось, но постепенно освоился и получилось. Это весело. Саша - мой хороший друг. Дружим с ним, живём вместе. Добрый, хороший, позитивный, большой любитель автомобилей и техники. Мы очень рады ему за такой подарок. Рады были увидеть главу, - рассказал друг Саши Илья.

- Такой подарок для наших детей. Для детей, которые не получают такой заботы и внимания от родных и самых близких людей, это особенно ценно. Я уверена, что они будут всю жизнь это вспоминать. Это станет стимулом для их будущего. Изменит отношение к жизни, к людям, всё равно у моих ребят останется что-то в голове, что есть такие люди, которые готовы помочь. Несмотря на такой высокий пост, несмотря на то, что столько забот и столько работы, глава остаётся таким простым в общении и открытым. Спасибо за это отношение к нашим детям, - отметила директор Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Добрый» Туяна Самбуева.

Новогоднее желание Саша выбрал не случайно, в будущем он хочет стать автомехаником.

Мальчик серьёзно увлекается машиностроением. К своим 14 годам является неоднократным призёром республиканских и международных конкурсов декоративно-прикладного творчества. Он посещает творческую мастерскую. В этом году у Саши была организована выставка, где он представил изготовленные им макеты военной техники, юноша сам также создаёт механизмы для движения машинок, сообщает пресс-службе республиканского правительства. 


глава Бурятии

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