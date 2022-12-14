Владислав Третьяк пообещал открыть ледовый дворец в Бурятии





Депутат Государственной Думы, знаменитый хоккеист, трёхкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк пообещал приехать в Улан-Удэ на открытие ледового дворца. Об этом он сказал в видеосообщении своего коллеги, депутата Госдумы от Бурятии Вячеслава Дамдинцурунова.- Много слышал о вашем городе, самое главное богатство – это ваши люди. Конечно, хочу посмотреть, как выиграете в хоккей, что вы делаете для развития хоккея. Так что приеду в Улан-Удэ, готовьтесь, - сказал Владислав Третьяк.В публикации Вячеслав Дамдинцурунов добавил: «Осталось теперь как можно быстрее его достроить».