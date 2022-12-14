Владислав Третьяк пообещал открыть ледовый дворец в Бурятии

Депутат Государственной Думы, знаменитый хоккеист, трёхкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк пообещал приехать в Улан-Удэ на открытие ледового дворца. Об этом он сказал в видеосообщении своего коллеги, депутата Госдумы от Бурятии Вячеслава Дамдинцурунова.
- Много слышал о вашем городе, самое главное богатство – это ваши люди. Конечно, хочу посмотреть, как выиграете в хоккей, что вы делаете для развития хоккея. Так что приеду в Улан-Удэ, готовьтесь, - сказал Владислав Третьяк.
В публикации Вячеслав Дамдинцурунов добавил: «Осталось теперь как можно быстрее его достроить».
Ледовый дворец возводится на территории физкультурно-спортивного комплекса. Как сообщал «Байкал-Daily», строительство планируют завершить уже к концу текущего года, а тренировки спортсмены там смогут начать в 2023 году.
Стройку начали в 2019 году. Из федерального бюджета выделили более 1 млрд рублей, порядка 82 млн – из республиканского, ещё 326 млн – средства ООО «Арена» по концессионному соглашению. Открытие объекта планировалось ещё в декабре 2021 года. Однако стройка затянулась из-за санкций, тогда произошло удорожание проекта на 140 миллионов рублей.
Общая площадь помещений составит более 25 тысяч квадратных метров.