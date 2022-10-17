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Ледовый дворец в Улан-Удэ начнёт работать в 2023 году

Ледовый дворец в Улан-Удэ начнёт работать в 2023 году
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сроки строительства несколько раз сдвигались

В 2023 году в Улан-Удэ спортсмены смогут начать тренировки в Ледовом дворце (региональном центре по хоккею), возводимом на территории Физкультурно-спортивного комплекса. Строительство планируют завершить уже к концу текущего года. Об этом сообщил министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев во время прямого эфира с Центром управления регионом.

- Сроки несколько раз сдвигались. На сегодняшний день срок реализации ввода объекта - 20 декабря текущего года. Сейчас работа на объекте активизирована: уже залита и отшлифована большая ледовая арена, практически закрыт тепловой контур трёх из четырёх блоков большой ледовой арены. Любой может взглянуть на строительство со стороны ФСК и увидеть, что объект уже готов примерно на 85%. Хочу подчеркнуть, что ввод объекта не равен его открытию. Поэтому, думаю, что в течение следующего года хоккеисты уже смогут тренироваться на новой арене, - ответил Иван Козырев.

Как сообщал «Байкал-Daily», к строительству приступили в 2019 году. Из федерального бюджета выделили более 1 млрд рублей, порядка 82 млн – из республиканского, ещё 326 млн – средства ООО «Арена» по концессионному соглашению. По плану открытие объекта должно было состояться ещё в декабре 2021 года. Однако стройка затянулась из-за санкций, тогда произошло удорожание проекта на 140 миллионов рублей.

Общая площадь помещений составит более 25 тысяч квадратных метров. Здание разделено на четыре блока, в которых расположатся два ледовых поля, а также трибуна на 2,5 тысячи мест, в том числе для маломобильных граждан. Ледовая арена обещает стать не только местом для спортивных соревнований, но и сможет принимать ледовые шоу и артистов. Для этого внутри площадки также предусматривается куб и стробоскопы.
ледовый дворец

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