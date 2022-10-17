Сроки строительства несколько раз сдвигались
В 2023 году в Улан-Удэ спортсмены смогут начать тренировки в Ледовом дворце (региональном центре по хоккею), возводимом на территории Физкультурно-спортивного комплекса. Строительство планируют завершить уже к концу текущего года. Об этом сообщил министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев во время прямого эфира с Центром управления регионом.
- Сроки несколько раз сдвигались. На сегодняшний день срок реализации ввода объекта - 20 декабря текущего года. Сейчас работа на объекте активизирована: уже залита и отшлифована большая ледовая арена, практически закрыт тепловой контур трёх из четырёх блоков большой ледовой арены. Любой может взглянуть на строительство со стороны ФСК и увидеть, что объект уже готов примерно на 85%. Хочу подчеркнуть, что ввод объекта не равен его открытию. Поэтому, думаю, что в течение следующего года хоккеисты уже смогут тренироваться на новой арене, - ответил Иван Козырев.
Как сообщал «Байкал-Daily», к строительству приступили в 2019 году. Из федерального бюджета выделили более 1 млрд рублей, порядка 82 млн – из республиканского, ещё 326 млн – средства ООО «Арена» по концессионному соглашению. По плану открытие объекта должно было состояться ещё в декабре 2021 года. Однако стройка затянулась из-за санкций, тогда произошло удорожание проекта на 140 миллионов рублей.
Общая площадь помещений составит более 25 тысяч квадратных метров. Здание разделено на четыре блока, в которых расположатся два ледовых поля, а также трибуна на 2,5 тысячи мест, в том числе для маломобильных граждан. Ледовая арена обещает стать не только местом для спортивных соревнований, но и сможет принимать ледовые шоу и артистов. Для этого внутри площадки также предусматривается куб и стробоскопы.
Ледовый дворец в Улан-Удэ начнёт работать в 2023 году
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Сейчас Жамсо Бамбагаев учится в Новосибирске
Сроки строительства несколько раз сдвигались
В зарубежной гастрольной поездке в Монголию задействованы 62 работника театра
За несколько дней чат собрал более 1200 подписчиков
Роспотребнадзор провёл открытый урок
По республике малооблачно, преимущественно без осадков
Назначено проведение судебного медицинского исследования для установления причин смерти
Концерт прошёл 12 октября
Проводится доследственная проверка
Первая половина октября оказалась насыщенной. Прошло утверждение вице-премьеров как бы нового правительства республики Народным Хуралом
«Убрали топляк, свидетеля былых лесосплавов. Теперь всё ровненько. Теперь порядок. Но грустно», - отмечает фотограф Сергей Тарасенко
Общая сумма причинённого ущерба составила более 1,5 млн рублей
Мужчина сообщил, что в ходе специальной военной операции получил ранение, и сейчас у него возникли сложности с получением выплат
Мужчина использовал чужую топливную карту и купил свыше 500 литров дизтоплива
Мероприятие пройдёт в рамках Недели бурятского языка