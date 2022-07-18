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Строительство Ледового дворца в Улан-Удэ затянулось из-за санкций

Строительство Ледового дворца в Улан-Удэ затянулось из-за санкций
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Ситуацию с затянувшимся строительством прокомментировал министр спорта Бурятии Иван Козырев

Региональный центр по хоккею, уже получивший в народе звание Ледового дворца, - самый долгожданный спортивный объект в Бурятии. В здании предусмотрены две ледовые арены: основная - 30х61 метр и малая тренировочная - 20х45 метров.

Новая ледовая арена позволит не только тренироваться спортсменам, но и проводить массовые мероприятия. Центр позволяет вместить до трёх тысяч зрителей. Кроме этого, часть зрителей смогут насладиться просмотром соревнований из зоны ресторана на втором этаже.

Открыть свои двери Дворец по плану должен был уже в декабре 2021 года, однако до сих пор не завершено строительство. В министерстве спорта и молодёжной политики Бурятии пояснили, что задержка произошла ввиду возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые всем известны.

- У нас заключено концессионное соглашение с ООО «Арена» - это алтайский инвестор, который занимается строительством Регионального центра по хоккею в Улан-Удэ. Сумма строительства сейчас уже превысила 1,5 млрд рублей. Более 1,1 млрд рублей поступили из федерального бюджета. Работы по этим средствам все выполнены, осталась работа по средствам концессионера, - рассказал министр спорта Бурятии Иван Козырев.

Концессионер столкнулся с определёнными трудностями в связи с реалиями сегодняшних дней, в том числе с удорожанием материалов. Была проведена повторная экспертиза, которая подтвердила удорожание в сумме порядка 140 миллионов рублей.

- Вся необходимая документация направлена в соответствующие федеральные органы, сейчас мы ждём выхода распоряжения правительства Российской Федерации о выделении дополнительных средств на покрытие расходов концессионера, - объяснил Иван Козырев. -Также проведена работа по увеличению сроков строительства объекта ввиду возникновения обстоятельств непреодолимой силы. Заявление рассмотрено, поддержано и срок введения объекта в эксплуатацию будет продлен до конца текущего года.

Определённость по финансированию, в том числе выплате заработной платы работникам, министр обещает уже в течение месяца.



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