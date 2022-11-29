В Улан-Удэ усомнились в обоснованности подорожания проезда в трамваях

Депутаты горсовета призвали «не привязывать тариф на трамвай к автобусу»
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Улан-Удэ анонсировали планируемое повышение тарифов на проезд в общественном транспорте. Были представлены расчёты, по которым стоимость проезда в автобусе повысится с 25 до 30 рублей, в трамвае - с 20 до 25 рублей.
Сегодня на заседании профильного комитета по транспорту Улан-Удэнского горсовета разгорелась дискуссия.
По словам директора МУП «Управление трамвая» Юрия Санжанова, повышение тарифа обусловлено суровой экономической необходимостью. Предприятие с 1 января 2023 года повышает зарплату сотрудникам трамвайного парка на 6%. Возрастет стоимость электроэнергии и тарифов на коммунальные услуги, и уже произошёл рост цен на материалы и ГСМ.
Экономически обоснованный тариф на трамвай с учётом всех расходов – это 53 рубля 78 копеек, заявил Санжанов.
Часть тарифа будет, как обычно, субсидироваться бюджетом города. Если проезд в трамвае повысится до 25 рублей, то доходы МУП «Управление трамвая» возрастут на 89 млн рублей, добавил он. Учитывая, что бюджет трамвайной отрасли дефицитный почти на более чем 600 млн рублей, дополнительные деньги в виде 89 млн рублей не будут лишними, дал понять руководитель.
Однако депутат горсовета Анатолий Белоусов категорически не согласился с доводами директора МУП «Управление трамвая» по поводу повышения. Он спросил, на каком основании проезд в трамвае повышается ровно на 5 рублей, как и в маршрутках.
- Зачем приравниваете рост тарифа на трамвай к автобусу? Должна быть какая-то экономика. Не вижу обоснования поднятия цены проезда на трамвай. Наша задача – выжить, и не залезать в карман другим, - подчеркнул Анатолий Белоусов.
Юрий Санжанов отметил, что ранее было принято решение сохранить ценовую разницу в пять рублей между автобусом и трамваем, чтобы «не ломать рынок». Он добавил о необходимости модернизации депо трамвая и ремонта аварийных путей.
Но все доводы трамвайщиков - по росту цен на электроэнергию, и по другим причинам, в целом показались депутатам неубедительными. Они поддержали Анатолия Белоусова и пока отказались поддержать повышение проезда в трамвае на 5 рублей.
Пока по вопросу повышения тарифов продолжается работа. Окончательное решение – быть или не быть подорожанию проезда – должно быть принято на сессии горсовета. Ранее анонсировалась, что она состоится в декабре.
В Улан-Удэ усомнились в обоснованности подорожания проезда в трамваях
Власть, Фото:
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