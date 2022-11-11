Подорожает проезд и в автобусах, и в трамваях
Улан-удэнцев, вероятно, скоро ждёт резкое повышение тарифа на проезд в общественном транспорте. Решение пока не утверждено, но на сайте администрации города появились соответствующие проекты документов.
Стоимость проезда вырастет как в маршрутках и автобусах, так и в трамваях.
Цена поездки в маршрутках частных перевозчиков и в автобусах МУП «Городские маршруты» вырастет с нынешних 25 до 30 рублей. Одна поездка в трамвае будет стоить 25 рублей против нынешних 20-ти.
Решение должны утвердить депутаты Улан-Удэнского горсовета на сессии. Планируется, что подорожание проезда вступит в силу с 1 января 2023 года.
Отметим, прежде повышение тарифа не было таким резким. 1 января 2022 года проезд подорожал: на один рубль в автобусах (с 24 до 25 рублей) и на два рубля в трамваях (с 18 до 20-ти). До этого стоимость поднимали в 2020-м (тогда повышение было на четыре рубля в автобусах и на три рубля в трамваях, что вызвало огромное недовольство горожан). А прежде несколько лет и вовсе обходились без подорожания цен: старый тариф действовал с 2016 года.
В Улан-Удэ стоимость проезда хотят повысить сразу на 5 рублей
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