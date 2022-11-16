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Глава Бурятии назначил замруководителя агентства лесного хозяйства

Глава Бурятии назначил замруководителя агентства лесного хозяйства
Власть,  Фото:агентство лесного хозяйства
Кресло было вакантным с июня

Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал постановление о назначении Геннадия Мэргэновича Буянтуева на должность заместителя руководителя республиканского агентства лесного хозяйства.

Он будет курировать отдел федерального лесного контроля (надзора), лесной охраны агентства.

Геннадий Буянтуев в 2001 году закончил факультет «Технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции» Бурятской государственной сельскохозяйственной академии. В 2014 году он получил диплом бакалавриата по специальности «Экономика и управление аграрным производством» с квалификацией «Экономист».

Трудовую деятельность Геннадий Буянтуев начал в 2003 году в министерстве внутренних дел по Бурятии.

В 2019 году назначен заместителем директора по оперативным вопросам ГКУ «Центр по гражданской обороне и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций». Через некоторое время стал директором.

Постановлением правительства Бурятии №695 от 11 ноября 2022 года назначен на должность заместителя руководителя республиканского агентства лесного хозяйства – начальника отдела федерального лесного контроля (надзора), лесной охраны.

Как сообщал «Байкал-Daily», Виктор Томин, ранее занимавший этот пост, уволился в июне этого года.
назначение агентство лесного хозяйства

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