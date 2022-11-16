Кресло было вакантным с июня
Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал постановление о назначении Геннадия Мэргэновича Буянтуева на должность заместителя руководителя республиканского агентства лесного хозяйства.
Он будет курировать отдел федерального лесного контроля (надзора), лесной охраны агентства.
Геннадий Буянтуев в 2001 году закончил факультет «Технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции» Бурятской государственной сельскохозяйственной академии. В 2014 году он получил диплом бакалавриата по специальности «Экономика и управление аграрным производством» с квалификацией «Экономист».
Трудовую деятельность Геннадий Буянтуев начал в 2003 году в министерстве внутренних дел по Бурятии.
В 2019 году назначен заместителем директора по оперативным вопросам ГКУ «Центр по гражданской обороне и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций». Через некоторое время стал директором.
Постановлением правительства Бурятии №695 от 11 ноября 2022 года назначен на должность заместителя руководителя республиканского агентства лесного хозяйства – начальника отдела федерального лесного контроля (надзора), лесной охраны.
Как сообщал «Байкал-Daily», Виктор Томин, ранее занимавший этот пост, уволился в июне этого года.
Глава Бурятии назначил замруководителя агентства лесного хозяйства
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