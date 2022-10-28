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Бурятский депутат подарил свой УАЗ участникам спецоперации

Бурятский депутат подарил свой УАЗ участникам спецоперации
Власть,  Фото:страница Иннокентия Вахрамеева
Уже скоро автомобиль отправится на передовую

Депутат Народного Хурала Иннокентий Вахрамеев подарил военнослужащим свой автомобиль УАЗ.

- Сейчас им необходима лёгкая и проходимая техника для решения вопросов, связанных с транспортировкой раненых, подвоза продовольствия, медикаментов и других необходимых задач на СВО. Уже скоро УАЗ отправится на передовую, где он очень необходим, - сообщил Вахрамеев на своей странице в соцсети.

Ранее он сообщал, что оказывает поддержку военнослужащим с самого начала спецоперации.

- Сам побывал на СВО, привез воинам-землякам дрон и тепловизоры, поговорил с парнями и высоко оценил их боевой дух , стойкость и героизм. Мы продолжим оказывать эту помощь, - писал Иннокентий Вахрамеев 28 сентября.

После начала частичной мобилизации он также организовал специальный курс, где желающие смогли обучиться навыкам обращения с оружием, оказанию первой медпомощи и пр. Обучение проводят инструкторы, имеющие опыт боевых действий.

Иннокентию Вахрамееву 45 лет. Он окончил Восточно-Сибирский институт МВД РФ в 1998 году. В Народном Хурале с 2018 года: победу на выборах главный инженер по строительству ООО «Техсервис» одержал по одномандатному избирательному округу №17 (часть Октябрьского района Улан-Удэ).


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