Цыбикжапов ушёл в «реальный сектор экономики»
Вячеслав Цыбикжапов завершил работу на должности заместителя председателя правительства Бурятии по социальному развитию. По словам уже бывшего зампреда, предложения остаться на площади Советов ему поступали, но он выбрал другой путь.
Вячеслав Цыбикжапов являлся «старожилом» правительства Бурятии. На должность зампреда он был назначен ещё в 2017 году. В его ведении находились минсоцзащиты, минспорта, минздрав, минобрнауки.
По всей вероятности, работа Вячеслава Цыбикжапова вполне устраивала главу Бурятии Алексея Цыденова, поскольку он был переназначен на должность зампреда после отставки всего правительства в 2020 году. К предыдущим курируемым ведомствам ему добавился ещё и созданный к тому времени комитет цифрового развития.
В комментарии «Байкал-Daily» решение об отставке Вячеслав Цыбикжапов объяснил так:
- 20 сентября прошла моя встреча с главой, в ходе которой я заявил о намерении покинуть должность в правительстве по собственному желанию. Объяснил причины такого решения, в связи с намерением перейти на работу в реальный сектор экономики. Также поблагодарил за совместную эффективную, плодотворную работу в течение пяти лет, которая отразилась в процентах поддержки населением на выборах и за предложение продолжить работу в новом составе правительства.
Вячеслав Цыбикжапов покинул пост зампреда правительства Бурятии
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