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В Бурятии депутат попросил отчитаться чиновников, в какой стране их семьи

В Бурятии депутат попросил отчитаться чиновников, в какой стране их семьи
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
«Будет повестка, все пойдём», - сказал Баир Цыренов

Депутат Народного Хурала Бурятии от партии КПРФ Баир Цыренов попросил отчитаться членов правительства и депутатов о том, где находятся они сами и их семьи – в России или за границей.

- Пожалуйста, обнародуйте нам информацию по членам правительства, по депутатам, чьи дети где находятся. Если они за границей – официальную информацию, пожалуйста. Как вы видите, тоже готовы, будет повестка, все пойдём, хотелось бы, чтобы поехали все вместе, – сказал Баир Цыренов.

Он попросил внести его предложение в протокол сессии. На что председатель Хурала Владимир Павлов призвал, чтобы выступление Цыренова добавили в стенограмму заседания.

Недавно прошли слухи о том, что сын главы Бурятии Алексея Цыденова якобы сбежал в Израиль. Однако руководитель республики сегодня опроверг эту информацию, заявив, что сын находится в Москве и продолжает учёбу. 

Отметим, отправился на спецоперацию лишь один член Народного Хурала – это депутат на освобождённой основе, тележурналист Намсарай Намсараев. Решение он принял ещё летом, так как сам окончил Новосибирское высшее военное командное училище, является офицером запаса. 
депутаты Народного Хурала

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