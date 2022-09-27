Глава Бурятии опроверг слухи о том, что сын сбежал в Израиль

Всё это глава Бурятии опроверг, заявив, что сын по-прежнему студент МГТУ имени Баумана.- И вот такое приходится читать. Мой старший сын как учился, так и учится в университете им. Баумана в Москве. Естественно, никуда не уезжал. Бабушки, дедушки и отец моей жены уже умерли и похоронены в Чите. Теща живет в Москве, - сообщил Алексей Цыденов.Зато, как выяснилось, мобилизован родной брат супруги главы Ирины Цыденовой.- Ему 49 лет, он имеет бронь, но все равно пошёл. Уже определен танкистом, - сообщил глава.Всего у супругов Цыденовых четверо детей: трое сыновей и дочка. Совершеннолетний только старший сын, он учится в МГТУ им. Баумана на специальности «Ракетостроение». Другие дочь и сын учатся в улан-удэнской гимназии. Младший сын родился в сентябре 2016 года.