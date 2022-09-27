27 сентября

26 сентября

Популярное

Глава Бурятии опроверг слухи о том, что сын сбежал в Израиль

Глава Бурятии опроверг слухи о том, что сын сбежал в Израиль
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
«Мой старший сын как учился, так и учится», - заявил Алексей Цыденов

Глава Бурятии Алексей Цыденов в своём Telegram-канале опроверг появившиеся в соцсетях слухи о якобы сбежавшем за границу старшем совершеннолетнем сыне Илье.

Он опубликовал скрин с подобной информацией: автор сообщения заявляет, что сын Цыденова якобы уже не учится в московском вузе и спешно улетел в Израиль «к бабушке по матери».

 

Всё это глава Бурятии опроверг, заявив, что сын по-прежнему студент МГТУ имени Баумана.

- И вот такое приходится читать. Мой старший сын как учился, так и учится в университете им. Баумана в Москве. Естественно, никуда не уезжал. Бабушки, дедушки и отец моей жены уже умерли и похоронены в Чите. Теща живет в Москве, - сообщил Алексей Цыденов.

Зато, как выяснилось, мобилизован родной брат супруги главы Ирины Цыденовой.

- Ему 49 лет, он имеет бронь, но все равно пошёл. Уже определен танкистом, - сообщил глава.

Всего у супругов Цыденовых четверо детей: трое сыновей и дочка. Совершеннолетний только старший сын, он учится в МГТУ им. Баумана на специальности «Ракетостроение». Другие дочь и сын учатся в улан-удэнской гимназии. Младший сын родился в сентябре 2016 года.
глава Бурятии Алексей Цыденов частичная мобилизация

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Глава Бурятии опроверг слухи о том, что сын сбежал в Израиль
Глава Бурятии опроверг слухи о том, что сын сбежал в Израиль
Власть, 27.09.2022
«Мой старший сын как учился, так и учится», - заявил Алексей Цыденов
«Должно быть тихо, как на погосте»: Бурятский депутат отругал болтливых коллег
«Должно быть тихо, как на погосте»: Бурятский депутат отругал болтливых коллег
Власть, 27.09.2022
Виктор Мальцев эмоционально выступил по вопросу погорельцев
Бурятские депутаты призвали предприятия перечислить деньги в пользу военных
Бурятские депутаты призвали предприятия перечислить деньги в пользу военных
Власть, 27.09.2022
Предприятия призвали перечислить однодневный заработок
Глава Бурятии поручил помогать семьям мобилизованных
Глава Бурятии поручил помогать семьям мобилизованных
Власть, 26.09.2022
Алексей Цыденов дал поручения правительству после поездки в Кяхту
В Бурятии экс-депутат райсовета отдаст в бюджет почти три млн
В Бурятии экс-депутат райсовета отдаст в бюджет почти три млн
Власть, 26.09.2022
В финансовом вопросе разбиралась прокуратура 
Глава Бурятии назначил шесть министров
Глава Бурятии назначил шесть министров
Власть, 23.09.2022
Назначения обошлись без сюрпризов
Депутат Хурала Бурятии Игорь Бобков получил повестку
Депутат Хурала Бурятии Игорь Бобков получил повестку
Власть, 23.09.2022
Вероятнее всего, с повесткой Бобкова также произошла накладка
Улан-удэнский депутат Сигачев сам съездил в военкомат за повесткой
Улан-удэнский депутат Сигачев сам съездил в военкомат за повесткой
Власть, 22.09.2022
Дмитрий Сигачев решил отправиться на сборы
Глава Бурятии: «Призывные повестки стали выдавать 21 сентября после 20.00»
Глава Бурятии: «Призывные повестки стали выдавать 21 сентября после 20.00»
Власть, 22.09.2022
Алексей Цыденов обратился к землякам в связи с объявленной частичной мобилизацией
В Прибайкальском районе Бурятии больше не будет всенародных выборов главы
В Прибайкальском районе Бурятии больше не будет всенародных выборов главы
Власть, 22.09.2022
Создана комиссия, которая займётся выборами главы по конкурсу
Глава Бурятии принял отставку правительства
Глава Бурятии принял отставку правительства
Власть, 21.09.2022
Действующий состав правительства республики продолжит работать до формирования нового
Алексей Цыденов принял присягу и вступил в должность главы Бурятии
Алексей Цыденов принял присягу и вступил в должность главы Бурятии
Власть, 21.09.2022
Алексей Цыденов заявил, что «просто обязан оправдать доверие». «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с инаугурации
Начальник УФСИН примет жителей Бурятии
Начальник УФСИН примет жителей Бурятии
Власть, 19.09.2022
Приём состоится 21 сентября
Определена дата инаугурации Алексея Цыденова
Определена дата инаугурации Алексея Цыденова
Власть, 19.09.2022
Мероприятие состоится в Бурятском оперном театре

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^