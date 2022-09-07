Экс-чиновника из Бурятии подозревают во взяточничестве в Чите









Уголовное дело на сотрудников госучреждения возбуждено по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Фигурантов поместили в изолятор временного содержания.



- По данным следствия, в 2021 году подозреваемые получили взятки на сумму 3,5 млн рублей от представителя общества с ограниченной ответственностью за оказание помощи в заключении крупных государственных контрактов на строительство жилых домов, а также социальных объектов, - сообщает следственное управление СК России по Забайкальскому краю.



Кроме того, следователи задержали и предполагаемого взяточника, представителя строительной компании. На него возбудили уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере.



Сейчас следователи допрашивают задержанных и проводят с ними комплекс необходимых следственных действий.



Виктор Гусляков устроился в «Службу заказчика» Забайкальского края в 2021 году. Ранее в Бурятии на него возбудили уголовное дело, которое касалось скандальной поставки медоборудования в республиканский онкологический диспансер. Цена контракта превышала 96 млн рублей.



- Чиновник, достоверно зная, что условия сделки не выполнены, от лица возглавляемого управления капитального строительства подписал и заверил печатью официальный документ - товарную накладную. В ней содержались заведомо ложные сведения о поставке, установке и вводе в эксплуатацию медицинского оборудования. Хотя, в действительности, оборудование на объект в предусмотренные контрактом сроки не поставлено, и его монтаж не произведен. На основании изготовленного подложного документа, подписанного чиновником, расчёты с поставщиком произведены в полном объёме. Фактически же поставка медицинского оборудования осуществлена спустя несколько месяцев, - сообщали в следственном управлении.



На суде Гусляков признал вину и попросил о прекращении уголовного дела. Обосновал это тем, что фактически поставка медицинского оборудования всё же состоялась.



Заявленное ходатайство суд удовлетворил. Гусляков

Уголовное дело на сотрудников госучреждения возбуждено по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Фигурантов поместили в изолятор временного содержания.- По данным следствия, в 2021 году подозреваемые получили взятки на сумму 3,5 млн рублей от представителя общества с ограниченной ответственностью за оказание помощи в заключении крупных государственных контрактов на строительство жилых домов, а также социальных объектов, - сообщает следственное управление СК России по Забайкальскому краю.Кроме того, следователи задержали и предполагаемого взяточника, представителя строительной компании. На него возбудили уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере.Сейчас следователи допрашивают задержанных и проводят с ними комплекс необходимых следственных действий.Виктор Гусляков устроился в «Службу заказчика» Забайкальского края в 2021 году. Ранее в Бурятии на него возбудили уголовное дело, которое касалось скандальной поставки медоборудования в республиканский онкологический диспансер. Цена контракта превышала 96 млн рублей.- Чиновник, достоверно зная, что условия сделки не выполнены, от лица возглавляемого управления капитального строительства подписал и заверил печатью официальный документ - товарную накладную. В ней содержались заведомо ложные сведения о поставке, установке и вводе в эксплуатацию медицинского оборудования. Хотя, в действительности, оборудование на объект в предусмотренные контрактом сроки не поставлено, и его монтаж не произведен. На основании изготовленного подложного документа, подписанного чиновником, расчёты с поставщиком произведены в полном объёме. Фактически же поставка медицинского оборудования осуществлена спустя несколько месяцев, - сообщали в следственном управлении.На суде Гусляков признал вину и попросил о прекращении уголовного дела. Обосновал это тем, что фактически поставка медицинского оборудования всё же состоялась.Заявленное ходатайство суд удовлетворил. Гусляков отделался судебным штрафом в размере 40 тысяч рублей

В Забайкальском крае возбудили уголовное дело в отношении руководителей государственного казенного учреждения «Служба единого заказчика». В том числе задержан заместитель начальника Виктор Гусляков, который ранее перебрался в Читу из Бурятии, где возглавлял управление капитального строительства правительства республики.Также возбудили уголовные дела в отношении главного инженера и начальника одного из отделов «Службы единого заказчика» Забайкальского края. ZabNews со ссылкой на свой источник сообщает, что главный инженер был задержан на рабочем месте (кадрами этого задержания поделилась пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю), а Виктор Гусляков и третий подозреваемый – в Москве и Санкт-Петербурге, где проводили отпуска.