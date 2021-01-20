Уголовное дело экс-начальника УКС правительства Бурятии прекращено

Суд вынес решение по скандальному делу о медоборудовании онкодиспансера
Суд назначил бывшему начальнику государственного казённого учреждения «Управление капитального строительства правительства Бурятии» Виктору Гуслякову за служебный подлог судебный штраф. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
Следствием и судом установлено, что в декабре 2019 между управлением капитального строительства правительства Бурятии и коммерческой организацией был заключен государственный контракт на поставку и монтаж медицинского оборудования для республиканского онкологического диспансера. Цена контракта составила 96,7 млн. рублей.
- Уже 24 декабря, спустя 11 дней, обвиняемый чиновник, достоверно зная, что условия сделки не выполнены, от лица возглавляемого учреждения подписал и заверил печатью официальный документ - товарную накладную. В ней содержались заведомо ложные сведения о поставке, установке и вводе в эксплуатацию медицинского оборудования. Хотя, в действительности, оборудование на объект в предусмотренные контрактом сроки не поставлено, и его монтаж не произведен. На основании изготовленного подложного документа, подписанного чиновником, расчёты с поставщиком произведены в полном объёме. Фактически же поставка медицинского оборудования осуществлена спустя несколько месяцев, - сообщили в следственном управлении.
На стадии предварительного следствия заявлений о признании вины обвиняемый не делал. Однако в ходе первого заседания по уголовному делу в суде он признал вину и заявил ходатайство о применении к нему судебного штрафа с прекращением уголовного дела. Обосновал это тем, что фактически поставка медицинского оборудования всё же состоялась.
Заявленное ходатайство суд удовлетворил. Гуслякову назначен судебный штраф в размере 40 тысяч рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», скандал вокруг медоборудования для онкодиспансера вышел в публичное поле благодаря общественнику Антону Котенко. Он первым забил тревогу по поводу непоставки оборудования.
Уголовное дело экс-начальника УКС правительства Бурятии прекращено
Власть, Фото:
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