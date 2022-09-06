На мальчика напали бесхозные собаки
Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда в пользу ребёнка, которого покусали три собаки.
Как сообщал «Байкал-Daily», инцидент произошёл в мае на улице Репина. Семилетний мальчик шёл в гости к своему другу, когда на него набросились сразу три собаки. Они сильно искусали ребёнка – многочисленные рваные раны были у него буквально по всему телу.
Мальчик был доставлен в больницу, где сразу попал на операционный стол.
Как выяснилось, напавшие собаки были бездомными.
По закону, организация отлова безнадзорных животных возложена на орган местного самоуправления, то есть на мэрию. Теперь администрации города предстоит выплатить семье пострадавшего ребёнка компенсацию.
- Железнодорожный районный суд удовлетворил требования прокурора, взыскав с администрации Улан-Удэ в пользу ребёнка компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
Мэрия Улан-Удэ заплатит 200 тысяч за нападение собак на ребёнка
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Постановление подписал глава Бурятии
На мальчика напали бесхозные собаки
Алексей Цыденов смог приступить к работе на Восточном экономическом форуме
Приказ подписал Генеральный прокурор
Алексей Цыденов ждёт повторного результата теста на COVID-19
Дорогие земляки!
Суд признал её виновной по двум статьям Уголовного кодекса
В школе собрано три первых класса
Оксану Бухольцеву напутствовал глава Буддийской традиционной Сангхи России
Александр Куренков направляется в Тулун
Алексей Цыденов записал видеопоздравление по дороге
Власть, 31.08.2022
Критерием для глав районов стала управленческая грамотность
Власть, 30.08.2022
Помимо премьера, в его состав войдёт 21 министр
Власть, 30.08.2022
В конкурсе участвуют более 20 человек
Власть, 29.08.2022
Всего подготовлено 80 новых инициатив