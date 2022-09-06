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Мэрия Улан-Удэ заплатит 200 тысяч за нападение собак на ребёнка

Мэрия Улан-Удэ заплатит 200 тысяч за нападение собак на ребёнка
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
На мальчика напали бесхозные собаки

Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда в пользу ребёнка, которого покусали три собаки.

Как сообщал «Байкал-Daily», инцидент произошёл в мае на улице Репина. Семилетний мальчик шёл в гости к своему другу, когда на него набросились сразу три собаки. Они сильно искусали ребёнка – многочисленные рваные раны были у него буквально по всему телу.

Мальчик был доставлен в больницу, где сразу попал на операционный стол.

Как выяснилось, напавшие собаки были бездомными.

По закону, организация отлова безнадзорных животных возложена на орган местного самоуправления, то есть на мэрию. Теперь администрации города предстоит выплатить семье пострадавшего ребёнка компенсацию.

- Железнодорожный районный суд удовлетворил требования прокурора, взыскав с администрации Улан-Удэ в пользу ребёнка компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Решение суда пока не вступило в законную силу.
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