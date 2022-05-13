Собаки набросились на мальчика, который шёл в гости к другу
В Улан-Удэ произошло очередное нападение собак на ребёнка. Вчера, 12 мая, на улице Репина сразу три собаки набросились на семилетнего мальчика.
– Он пришёл в гости к другу. Рядом находятся неогороженные участки. Оттуда на него напали три собаки. Мальчик доставлен в медицинское учреждение. Оказывается необходимая медицинская помощь. Сегодня с утра созвонились с матерью пострадавшего, самочувствие ребёнка нормальное, – сообщил начальник отдела благоустройства комитета городского хозяйства г. Улан-Удэ Дмитрий Ларченко.
Из-за этого инцидента сегодня в Железнодорожном районе устроили внеплановый рейд по отлову безнадзорных собак, сообщили в пресс-службе мэрии.
Уже отловлено 11 собак. Две из них подходят под описание, которое дал мальчик. Работа по поиску третьей особи продолжается.
В Улан-Удэ три собаки напали на семилетнего мальчика
Происшествия, Фото:
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