В Бурятии озвучили коррупционную статистику

С начала года прокуратура вскрыла более 800 коррупционных нарушений
Прокуратура Бурятии озвучила результаты работы в сфере противодействия коррупции. В 2022 году было пресечено свыше 800 нарушений коррупционной направленности. К дисциплинарной ответственности привлечено 137 лиц, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
По искам прокуроров, предъявленных в защиту интересов государства, судами взыскан причинённый коррупционными преступлениями ущерб на сумму более 12 млн рублей.
- Подавляющее большинство допускаемых должностными лицами нарушений связано с предоставлением недостоверных или неполных сведений о доходах, имущественном положении, - отметили в прокуратуре.
Так, по инициативе прокурора республики досрочно прекращены полномочия депутата Улан-Удэнского городского совета депутатов Жаргала Цыбикова, который представил недостоверные сведения о доходах.
Также выявляются нарушения, связанные с непринятием служащими мер по предупреждению и урегулированию конфликта интересов. К примеру, в Баунтовском районе руководитель структурного подразделения государственного органа состоял в родственных отношениях с подчинённым. Прокурор района внёс представление, которое находится на рассмотрении.
В Муйском районе вопреки закону на должность руководителя администрации городского поселения принят мужчина, не прекративший участие в управлении коммерческой организацией. Прокурор в судебном порядке потребовал расторгнуть трудовой договор со служащим.
- Особые усилия правоохранительных органов были направлены на выявление хищений при расходовании бюджетных средств, реальное возмещение ущерба, причинённого актами коррупции. В сравнении с прошлым годом отмечается рост таких преступлений как мошенничество, хищение вверенного имущества, - сообщили в прокуратуре.
Так, прокурорской проверкой установлено, что бухгалтер школы в Кяхтинском районе на протяжении трёх лет переводил часть заработной платы работников на свои банковские счета. Ущерб составил 514 тысяч рублей. Скоро бухгалтер предстанет перед судом.
Продолжена работа по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. Только за семь месяцев 2022 года прокуроры изучили более трёх тысяч региональных и муниципальных нормативных правовых актов. Выявлено и исключено 229 коррупциогенных факторов.
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